فرنسا: الشرطة تقتل رجلا لحمله سكينا في يده بمطار شارل ديغول

قتلت الشرطة في فرنسا رجلا في مطار رواسي شارل ديغول صباح الأربعاء، بسبب حمله سكينا في يده، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت المصادر إن الشرطة لاحظت حمل الرجل، الذي كان يتّسم بسلوك عنيف، لسكين في يده. فطالبته عدّة مرات بوضعه على الأرض، قبل أن تطلق عليه النار في بطنه، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وأكدت شرطة باريس في تغريدة على تويتر أنّ “عناصر أمن المطار، قاموا برباطة جأش، بتحييد شخص محلّ تهديد لحمله سلاحا أبيض”.