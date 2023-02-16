فرنسا: العثور على جثة رعية جزائرية مقتولة في باريس

عثرت الشرطة الفرنسية على جثة رعية جزائرية مقتولة في حديقة بالعاصمة باريس، تعود لسيّدة في الـ46 من العمر، تدعى آسيا.م، بعد اختفائها منذ 31 جانفي الماضي.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن آسيا التي كانت تقيم في مونتروي، هي أم لـ3 أطفال. وقد غادرت منزلها العائلي في 31 جانفي، قبل أن يبلغ زوجها عن فقدان أثرها مطلع الشهر الجاري.

وتمكنّت الشرطة من تحديد هوية الجثة مقطوعة الرأس، بعد تحليل بصمات الأصابع. لتنطلق التحقيقات من أجل معرفة ملابسات مقتل الضحية والتنكيل بجسدها.

وأغلقت الحديقة الكبيرة في باريس، بعد العثور على الجثة من طرف عمال الصيانة. فيما عثر على أجزاء من جسد الضحية ملقاة في أماكن أخرى.