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فرنسا: العدالة تلغي قرار وزير الداخلية بحلّ جمعيّتين لدعم فلسطين

الشروق أونلاين
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فرنسا: العدالة تلغي قرار وزير الداخلية بحلّ جمعيّتين لدعم فلسطين
أرشيف
جيرالد دارمانين

علّق مجلس الدولة في فرنسا قرارا لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، بحلّ جمعيتين مؤيّدتين للقضية الفلسطينية.

ويتعلّق الأمر، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بجمعيّتي “لجنة العمل من أجل فلسطين”، و”تجمّع فلسطين”. اللتان تنشطان في حملة مقاطعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الداخلية الفرنسية قد اتّهمت الجمعيّتين، شهر مارس ماضي، بنشر تعليقات عنيفة معادية لإسرائيل.

لكن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، قضت ببطلان حلّ الجمعيّتين، واعتبرت أنّ قرار الداخلية “يمثّل اعتداء خطيرا على حرية تكوين الجمعيات وحريّة التعبير”.

وقال محامي الجمعيّتان فنسنت برينغارث: “هذا انتصار ثمين لسيادة القانون، الذي يعاقب الاستغلال السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من قبل وزارة الداخلية”.

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