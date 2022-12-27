فرنسا: القبض على السائق الذي دهس الطفل المغربي بعد مباراة فرنسا

إحتفالات في مونبيليه بعد فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي المونديال

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أنه تم القبض على الشاب الذي دهس الطفل المغربي أيمن، في مونبيليه، وتسبب في وفاته، بعد مباراة نصف نهائي مونديال قطر، بين فرنسا والمغرب.

وقالت قناة “فرانس 3” الفرنسية، أن السائق الذي دهس الطفل أيمن البالغ من العمر 14 سنة، وقتله في مونبيليه، قبض عليه، الثلاثاء.

وأضافت أنه بحسب مصادر قريبة من التحقيق، تم اعتقال السائق الذي يبلغ 20 عاما، بالقرب من بربينيان، عند حوالي الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، عند عودته من إسبانيا.

وحسب نفس المصدر، فإن الشاب الذي قتل الطفل أيمن كان مختبئا في إسبانيا.

و توفي الطفل أيمن خلال الخروج احتفالات بعد مباراة فرنسا والمغرب، بعد أن دهسه سائق سيارة، الذي فرّ من المكان، وتم العثور وقتها على سيارته، والتعرف على هويته.

وفقا لتقارير إعلامية فإن السيارة اضطرت للتوقف بسبب حركة المرور وكان يخرج من نافذتها علما فرنسيا، ثم جاء أحد المشاة لانتزاع هذا العلم، وعمد السائق بشكل مفاجئ على السير بسرعة ودهس الطفل أيمن، الذي توفي في المستشفى متأثرا بجراحه.