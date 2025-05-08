فرنسا.. انتقادات لاذعة لبرونو روتايو: يُظهر “وحشية لا مثيل لها”

تستعد وزارة الداخلية الفرنسية لحل منظمة “عاجل فلسطين” التي تأسست عقب شن الاحتلال الصهيوني الحرب على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجه حزب “فرنسا الأبية” انتقادات لاذعة لوزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، على خلفية شروعه في اجراءات حل منظمة “عاجل فلسطين” والمجموعة المناهضة للفاشية “لا جون غارد”، واصفا الخطوة بـ “وحشية لا مثيل لها”، هدفها تلبية رغبات اليمين المتطرف.

وأعلن زعيم فرنسا الأبية جان لوك ميلينشون أن “لا الحرس الشاب ولا حركة فلسطين العاجلة تستحقان الحل، ولكن الحكومة تستحق ذلك “.

وأضاف : “في بلد حر، لا تعد الآراء الحرة جريمة، ويجب أن نتذكر هذا ونكرره باستمرار “.

وقال النائب عن حزب فرنسا الأبية، رفائيل ارنو، مخاطبا وزير الداخلية الفرنسي، خلال جلسة الاسئلة الموجهة للحكومة, يوم امس الثلاثاء بالجمعية الوطنية الفرنسية, ان “اخر مرة استوقفت الحكومة كان حول موضوع يتعلق بثلاثين فاشيا كانوا يعتدون بالسلاح الابيض على نقابي وهم يصرخون باريس نازية, الا ان السيد روتايو لم يقدم على إدانة هذه الاعمال العنيفة”.

وأضاف قائلا “ومما يثير السخرية انكم تريدون فقط حل جمعية ‘لا جون غارد’ بأمر مباشر من حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف), لأننا تجرأنا على صد هجمات من هذا النوع”, مشيرا الى ان “العمل الموحد” الذي قامت به هذه المجموعة المناهضة للفاشية قد سمح بغلق حوالي عشرة مقرات للنازيين الجدد في مدن ليل و ستراسبورغ و ليون.

وفي هذا الصدد وجه ذات البرلماني انتقاداته لازدواجية سياسة برونو روتايو وعلاقاته المعلنة والواضحة مع حزب اليمين المتطرف الفرنسي الذي سبق ان تعرض عديد نوابه لمتابعات قضائية.

وتابع يقول إن “حزب التجمع الوطني يعد الحزب الوحيد المتورط في ما لا يقل عن ثلاث قضايا تتعلق بالإرهاب، والوحيد الذي يضم نوابا صدرت بحقهم إدانات بسبب ارتكاب أعمال عنف بالسلاح الناري، وهي الأعمال التي يبدو أنها لم تثر انشغال وزير الداخلية طالما أنها صادرة عن اليمين المتطرف، سيما لما تستهدف مسلمين”.

أما فيما يخص إجراءات الحل التي تمت مباشرتها ضد منظمة “عاجل فلسطين” فقد أشار النائب ذاته أن الأمر يتعلق بمحاولة “إسكات جميع أصوات العدالة والسلام”.

وأضاف أنه “في خضم مجازر الإبادة الجماعية (بغزة) تعلنون عن إجراء حل منظمة “عاجل فلسطين” وذلك بطبيعة الحال لإسكات جميع أصوات العدالة و السلام و بالتالي القضاء ومحو وهدم كل وجود سياسي و إنساني لشعب، وإلا كيف يسمى ذلك”.