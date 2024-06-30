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فرنسا.. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية

الشروق أونلاين
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فرنسا.. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية

فتحت، الأحد، مراكز الاقتراع في فرنسا، للدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67 بالمئة من الناخبين المسجلين.

ويتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.

لكن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، وأن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في السابع من جويلية.

وفاجأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة، بعد أن سحق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون، في الانتخابات الأوروبية هذا الشهر.

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