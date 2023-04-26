-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: أجواء حارّة يوم الخميس في هذه الولايات
منوعات

فرنسا تتجّه لمنع المُدانين بجرائم التحرّش والكراهية من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي

مجيد صرّاح
  • 45
  • 0
فرنسا تتجّه لمنع المُدانين بجرائم التحرّش والكراهية من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي
أرشيف
مواقع التواصل

سيقدّم وزير القطاع الرقمي في فرنسا جون نوويل بارو يوم 3 ماي المقبل، مشروع قانون “لتأمين وتقنين الفضاء الرقمي”، بحيث يتضمن منع المدانين بجرائم الكراهية والمضايقات الإلكترونية من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمدة عام.

وحسب ما ذكرته إذاعة “أر. تي. أل” نقلا عن مصادر من الوزارة، ستطال هذه العقوبة المدانين في جرائم التحرش الجنسي، التنمّر المدرسي، استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والتحريض على الإرهاب والكراهية.

وعمليا، سيتم منع المدانين من الولوج للمنصات التي استغلوها لارتكاب جرائمهم، وذلك لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام.

وسيتم بذلك توقيف الحسابات التي فتحها الشخص المدان في تلك المنصات حتى قبل ارتكابه لوقائع الجريمة، ومنعه من فتح حسابات أخرى بعد ذلك طيلة مدة العقوبة.

وفي حالة عدم تطبيق المنصات لهذه العقوبات فهي عرضة لغرامة قيمتها 75 ألف يورو.

وإضافة لهذا المنع، يقترح المشروع اتخاذ تدابير لمنع القصر من الدخول للمواقع الإباحية ولمحاربة النصب والإحتيال عبر الإنترنت.

وللتذكير، فقد تم في وقت سابق حذف حسابات الفكاهي والمناضل السياسي ديودوني المعروف بانتقاده لليهود، من شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعه من فتحها مجددا بسبب ضغط الجمعيات اليهودية التي كانت تتهمه بمعاداة السامية.

وأيضا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، تم حذف حسابات القنوات الإعلامية الروسية من شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعها من إعادة فتحها، على غرار قناة “روسيا توداي” ووكالة “سبوتنيك”.

مقالات ذات صلة
الصيام المتقطع بعد رمضان أفضل علاج لفوضى الاستهلاك

الصيام المتقطع بعد رمضان أفضل علاج لفوضى الاستهلاك

عندما رفض عثمان عريوات 3 ملايير مقابل صورة! (فيديو)

عندما رفض عثمان عريوات 3 ملايير مقابل صورة! (فيديو)

الجزائر أحد أجمل بلدان العام في إصدار بثلاث لغات

الجزائر أحد أجمل بلدان العام في إصدار بثلاث لغات

تونس آيت علي تقدم عرض “آلو” بمهرجان مسرح الصحراء بتونس

تونس آيت علي تقدم عرض “آلو” بمهرجان مسرح الصحراء بتونس

“أريدُو” تطلق الطبعة السادسة عشر لمسابقة “نجمة الإعلام”

“أريدُو” تطلق الطبعة السادسة عشر لمسابقة “نجمة الإعلام”

الجزائر تستعرض تجربتها في صون التراث الثقافي

الجزائر تستعرض تجربتها في صون التراث الثقافي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد