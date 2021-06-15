فرنسا تجتاز العقبة الألمانية ورونالدو لا يُجامل المجر

بدأ منتخبا فرنسا والبرتغال لِكرة القدم مساء الثلاثاء، بِنجاح مشوارَيهما في بطولة أمم أوروبا.

وفازت فرنسا بِهدف لِصفر على المضيف منتخب ألمانيا، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة “أورو” 2020.

وسجّل هدف منتخب “الزرق” المدافع الألماني ماتس هوملس، ضد مرماه في الدقيقة الـ 20.

وفي مباراة أخرى عن الفوج السادس ذاته لُعبت مساء الثلاثاء، فازت البرتغال بِثلاثية نظيفة على المضيف منتخب المجر.

وعانى منتخب البرتغال الأمرّين قبل أن يصل إلى شباك المجر، عن طريق: المدافع رافائيل غيريرو في الدقيقة الـ 84، والمهاجم كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 87 والوقت بدل الضّائع (90+2).

ومعلوم أن البرتغال صاحبة كأس أمم أوروبا في النسخة الماضية عام 2016، بعد تغلّبها في المباراة النهائية على فرنسا مُستضيفة البطولة بِهدف لِصفر. فيما حصد “الديكة” لقب كأس العالم عام 2018.

وتُجرى هذا الأربعاء ثلاث مقابلات بِرسم الجولة الثانية، وهي: فنلندا مع روسيا عن المجموعة الثانية، وتركيا مع بلاد الغال وأيضا إيطاليا مع سويسرا عن الفوج الأوّل. على الساعة الثانية بعد الظهر والخامسة مساءً والثامنة ليلا بِالتوقيت الجزائري، على التوالي.