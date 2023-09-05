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فرنسا تجري محادثات مع قادة الانقلاب حول سحب قواتها من النيجر

الشروق أونلاين
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فرنسا تجري محادثات مع قادة الانقلاب حول سحب قواتها من النيجر
أرشيف
مظاهرات مناهضة للوجود الفرنسي في النيجر

كشف رئيس حكومة النيجر الانتقالية علي محمد الأمين زين، عن مباحثات تجريها حكومته مع فرنسا حول انسحاب قواتها العسكرية من البلاد.

وقال زين إن وجود القوات الفرنسية في النيجر “غير قانوني”. بعد أن ألغى قادة الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم جميع الاتفاقيات التي تسمح بذلك.

وقال المسؤول:”إنهم في وضع غير قانوني، لكنني أعتقد أن المباحثات الجارية يجب أن تؤدي بهذه القوات غلى الانسحاب من بلادنا بسرعة كبيرة”.

بالمقابل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري.

وأكد ماكرون حسب ما نشره حساب الإليزي في منصة إكس أن “أي قرارات ستتخذها بلاده (إزاء الانقلاب العسكري في النيجر)، ومهما كانت، ستكون بناء على الاتصالات مع بازوم”، على حدّ تعبيره.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية عن إلغاء التأشيرات الدبلوماسية لسفير فرنسا في البلاد وأفراد عائلته. وقالت إن الشرطة تلقّت تعليمات بطرده من السفارة.

وفي 26 جويلية، قاد الجنرال عبد الرحمان تياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد حكم الرئيس المنتخب محمد بازوم.

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