فرنسا تجلد مبابي وهو يصرخ “لله يا جزائر”!

سار قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي على خطى والدته فائزة العماري، وراح يتغنّى بِجذوره الجزائرية.

جاء ذلك في ظهور لِمبابي عبر القناة التلفزيونية الإيفوارية “آن سي إي”، وأوردت تفاصيل المقابلة الإعلامية مساء الثلاثاء.

وقال مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان: “السّفر إلى الجزائر؟ نحن بِصدد برمجة هذه السّفرية في أقرب الآجال. سيكون ذلك من دواعي سروري”.

وفي سؤال آخر شبيه، لكن عن سبب عدم زيارته الجزائر وإفريقيا في تاريخ سابق، ردّ مبابي: “لم يكن لديّ الوقت الكافي! لم يكن الأمر يُضايقني، لِأن جذوري إفريقية”.

وقبل هذه التصريحات، كانت والدة مبابي قد سبقته، لمّا استعادت ذاكرتُها الجزائرَ بعد أشبه بـ “زهايمر” أنساها أصولها.

وتأتي تصريحات الوالدة وابنها في وقت بات كيليان مبابي منبوذا في فرنسا، حيث تتفنّن صحافة فرنسا في رجمه، وتأليب الجماهير ضدّه، واستدعاء شخصيات رياضية تجلده فوق منابر إعلامية هُيّئت خصّيصا لِهذا الغرض.