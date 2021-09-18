فرنسا: تحقيق ضد موقع إخباري يجمع الأخبار حول المسلمين
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً ضد موقع إخباري متطرف يجمع معلومات ويدرجها بقوائم مشبوهة عن المسلمين والمتعاطفين معهم.
وكشف الصحفي طه بوحفص الذي تعامل مع موقع “Fdesouche.com”، سابقا أنه لاحظ تفتيش الموقع المذكور وجمعه لمعلومات وتصنيفها وفق الدين والمهنة والموقف السياسي.
Début août, je découvrait l’existence d’un fichier très suspect provenant du site de « Fdesouche »
C’est un tableau Excel qui établit une liste de ethnique et politique, de ce que l’extrême droite considère comme les « islamogauchiste » des centaines de personnes sont fichées ; pic.twitter.com/ddSwSyVP74
— Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) September 16, 2021
وأوضح الصحفي أن الموقع جمع أكثر من 300 اسم من المسلمين والمقربين منهم أومن يُطلق عليهم “إسلامي-يساري”، من بينهم الصحفي نفسه.
كما أشار الصحفي إلى أن الموقع صنّف الأسماء بناء على الدين والمهنة والموقف السياسي، ومن بينهم مراسلة الأناضول.
وأضاف الصحفي أن الهيئة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات فتحت تحقيقاً حول القضية.