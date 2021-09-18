-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة: رئيس الجمهورية يقر تنكيس العلم الوطني لثلاثة أيام
العالم

فرنسا: تحقيق ضد موقع إخباري يجمع الأخبار حول المسلمين

الشروق أونلاين
  • 401
  • 0
فرنسا: تحقيق ضد موقع إخباري يجمع الأخبار حول المسلمين

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً ضد موقع إخباري متطرف يجمع معلومات ويدرجها بقوائم مشبوهة عن المسلمين والمتعاطفين معهم.

وكشف الصحفي طه بوحفص الذي تعامل مع موقع “Fdesouche.com”، سابقا أنه لاحظ تفتيش الموقع المذكور وجمعه لمعلومات وتصنيفها وفق الدين والمهنة والموقف السياسي.

وأوضح الصحفي أن الموقع جمع أكثر من 300 اسم من المسلمين والمقربين منهم أومن يُطلق عليهم “إسلامي-يساري”، من بينهم الصحفي نفسه.

كما أشار الصحفي إلى أن الموقع صنّف الأسماء بناء على الدين والمهنة والموقف السياسي، ومن بينهم مراسلة الأناضول.
وأضاف الصحفي أن الهيئة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات فتحت تحقيقاً حول القضية.

مقالات ذات صلة
موريتانيا تغلق سفارتها في المغرب بشكل مفاجىء

موريتانيا تغلق سفارتها في المغرب بشكل مفاجىء

الرئيس الفرنسي يعلن مقتل زعيم “داعش” في الصحراء الكبرى

الرئيس الفرنسي يعلن مقتل زعيم “داعش” في الصحراء الكبرى

الرئاسيات الفرنسية تتغذى على خطاب كراهية المسلمين

الرئاسيات الفرنسية تتغذى على خطاب كراهية المسلمين

ناطق باسم علماء فلسطين: النظام المغربي ذبح العدالة والتنمية بـ 3 قضايا (فيديو)

ناطق باسم علماء فلسطين: النظام المغربي ذبح العدالة والتنمية بـ 3 قضايا (فيديو)

نشر مرتزقة روس في مالي.. الكرملين يرد

نشر مرتزقة روس في مالي.. الكرملين يرد

العرب يرفضون بالإجماع دخول إسرائيل لأفريقيا بصفة مراقب

العرب يرفضون بالإجماع دخول إسرائيل لأفريقيا بصفة مراقب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد