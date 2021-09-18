فرنسا: تحقيق ضد موقع إخباري يجمع الأخبار حول المسلمين

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً ضد موقع إخباري متطرف يجمع معلومات ويدرجها بقوائم مشبوهة عن المسلمين والمتعاطفين معهم.

وكشف الصحفي طه بوحفص الذي تعامل مع موقع “Fdesouche.com”، سابقا أنه لاحظ تفتيش الموقع المذكور وجمعه لمعلومات وتصنيفها وفق الدين والمهنة والموقف السياسي.

وأوضح الصحفي أن الموقع جمع أكثر من 300 اسم من المسلمين والمقربين منهم أومن يُطلق عليهم “إسلامي-يساري”، من بينهم الصحفي نفسه.

كما أشار الصحفي إلى أن الموقع صنّف الأسماء بناء على الدين والمهنة والموقف السياسي، ومن بينهم مراسلة الأناضول.

وأضاف الصحفي أن الهيئة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات فتحت تحقيقاً حول القضية.