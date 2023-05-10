فرنسا تدعو الصين لاستخدام علاقاتها مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا يوم الأربعاء، الصين إلى استخدام علاقاتها الجيدة مع روسيا، لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت كولونا في تصريح لوسائل الإعلام:”بعد أكثر من 14 شهرا من الحرب الروسية الأكرانية، من الضروري أن تستخدم الصين علاقاتها مع روسيا لجعلها تدرك أنها في طريق مسدود”.

وتابعت الوزيرة الفرنسية:”على بكين أن تطلب من موسكو أن تعود إلى الصواب، من أجل العودة إلى السلام. وليس الاستمرار في الحرب”.

كما طالبت الوزيرة السلطات الروسية بالجنوح إلى الحوار لحل الأزمة الأوكرانية، التي “تسببت بضغوط عالمية متعددة في مجالات الطاقة، والأمن الغذائي، والأمن الدولي”.

واستقبلت كولونا نظيرها الصيني كين غانغ في باريس، في مستهلّ زيارة رسمية يجريها إلى فرنسا، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الصين بين 5 و7 أفريل الماضي.