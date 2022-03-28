فرنسا تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك الطاقة بسبب الأزمة

دعا رئيس هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا مواطني بلاده إلى ترشيد استهلاكهم للطاقة، تحسّبا لمواجهة أزمات في المخزون مع حلول الشتاء المقبل.

وحسب ما نقلته صحيفة “لي زيكو” المحلية، فقد دعا جون فرانسوا كارينكو المواطنين الفرنسيين إلى “الشروع منذ الآن، في ترشيد استهلاكهم للطاقة. تحسّبا لمواجهة أزمات مع حلول الشتاء”.

وقال كارينكو:”يجب أن نقتصد في استهلاك الغاز والكهرباء في فرنسا بداية من الآن. حتى لا نعيش شتاء صعبا”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هيئة تنظيم الطاقة تدقّ ناقوس الخطر، بسبب تبعات الأزمة في أوكرانيا على أسعار وإمدادات الطاقة في أوروبا.