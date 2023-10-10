فرنسا تدين إشادة إيران بعملية “طوفان الاقصى”

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، إن رضاء إيران عن عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ضد إسرائيل “غير مقبول”.

وأشار الرئيس الفرنسي ماكرون إلى “أن باريس تبحث إذا كانت طهران متورطة بشكل مباشر في الأمر” قائلا: “ليس لدي ما أقوله عن تورط مباشر لإيران لعدم وجود دليل رسمي لدينا”.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: “لكن من الواضح أن التصريحات العلنية للسلطات الإيرانية غير مقبولة، ومن المرجح أن حماس حصلت على مساعدة”.

وواصل الرئيس الفرنسي: “سأظل حذرا في ما يتعلق بهذا الأمر لحين الحصول على معلومات مخابرات مثبتة”.

شولتس: ألمانيا وحلفاء اتفقوا على حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس “إنه وقادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتفقوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويعملون مع العديد من القوى الإقليمية لمحاولة وقف التصعيد”.

وقال شولتس للصحفيين: “بعد اتصال هاتفي مع القادة يوم الاثنين نقف معا إلى جانب إسرائيل”، مضيفا: “اتفقنا أيضا على أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة تلك الهجمات الوحشية”

“وفي الوقت نفسه بالطبع محاولة تجنب المزيد من التصعيد الإقليمي، نحن على اتصال مكثف مع دول عديدة في المنطقة بهذا الشأن”.