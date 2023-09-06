فرنسا ترفض اللجوء السياسي لجوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

جوليان أسانج يخاطب عشرات المتعاطفين معه من شرفة سفارة الإيكوادور في لندن أي كان لاجئا، عام 2016.

رفضت محكمة كريتاي الفرنسية طلبا بالسماح لمؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج، أن يقدم طلب اللجوء السياسي بفرنسا وهو لا يزال حاليا في إحدى السجون البريطانية.

حسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”، نقلا عن قرار المحكمة فكون جوليان أسانج متواجدا بالسجن في بريطانيا لا يسمح له تقديم طلب للجوء السياسي في فرنسا. فحسب ما نقلته الوكالة، فالقانون الفرنسي يشترط تواجد مقدم طلب اللجوء على الأراضي الفرنسية أو في الإتحاد الأوربي.

وتعتزم جمعية “روبان دي بوا”، التي تقدمت بالطلب إلى محكمة كريتاي برفع طعن على هذا القرار، بالإضافة إلى مراسلة وزير العدل الفرنسي، ديبون موريتي، والذي كان المحامي السابق لجوليان أسانج.

ويتابع أسانج في الولايات المتحدة بسبب نشره حوالي 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والديبلوماسية الأمريكية عبر منصة “ويكيليكس”. ومن بين هذه الوثائق، صورا تفضح ممارسة الولايات المتحدة للتعذيب في سجن أبو غريب بالعراق.

وقد لجأ مؤسس ويكيليكس للسفارة الإيكوادورية في لندن بين 2012 و2019، ليتم نقله بعد ذلك إلى سجن بيلمارش في بريطانيا، بعد أن تعرضت الإيكوادور لضغط بسبب إيواءها في سفارتها له.

جوليان أسانج الذي يواجه إمكانية ترحيله للولايات المتحدة، قام باستئناف أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد ترحيله للولايات المتحدة.