فرنسا ترفع مستوى “التأهّب” لمواجهة “هجمات روسيا الإلكترونية”!

على غرار بقية الدول الاتحاد الأوروبي. تتّخذ فرنسا أقصى درجات التأهّب في مواجهة ما تقول إنها هجمات إلكترونية تشنّها روسيا. بالموازاة مع تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن كاتب الدولة الفرنسي للرقمنة سيدريك أو. تتخّذ فرنسا أعلى درجات التأهب أمام “مخاطر الهجمات الإلكترونية”.

وقال المسؤول الفرنسي إنّ “الغزو الروسي لأوكرانيا يشكّل أيضا تهديدا إلكترونيا ( بالنسبة لبلاده )”. وأضاف :”هناك عدّة هجمات إلكترونية روسية استهدفت المنشآت القاعدية في أوكرانيا”. وتابع يقول :”سنتوخّى أقصى درجات اليقظة”.