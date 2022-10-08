فرنسا تريد خطف فارس شعيبي من الجزائر

موازاة مع تماطلها في إرسال ملف ياسين بن حامد

كشفت جريدة “ليكيب” الفرنسية عن اهتمام مدرب المنتخب الفرنسي للشباب باستدعاء النجم الجزائري الصاعد، فارس شعيبي، المتألق هذا الموسم مع نادي تولوز.

وحسب ذات المصدر، فإن الاتحادية الفرنسية لكرة القدم تسعى لخطف فارس شعيبي (19 سنة) من الجزائر من خلال إغرائه باستدعائه لمنتخب فرنسا للشباب، مع إمكانية انضمامه مستقبلا لتشكيلة “الديوك”.

وقالت الصحيفة الفرنسية القريبة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن سيلفان ريبول، مدرب المنتخب الفرنسي للشباب سيحاول إقناع فارس شعيبي صرف النظر عن الجزائر والانضمام لمنتخب شباب فرنسا والمشاركة معه في “يورو 2023” للشباب، المقرر في رومانيا وجورجيا صائفة السنة القادمة.

وبالرغم من أن فارس شعيبي يعتبر لاعبا دوليا جزائريا في صفوف المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، وهو يستدعى إليه بصفة منتظمة من طرف المدرب نور الدين ولد علي، إلا أن الاتحادية الفرنسية لكرة القدم ستلجأ لقانون “الباهاماس” لمحاولة حذف الموهبة الجزائرية، حيث بإمكان مهاجم تولوز تغيير جنسيته واللعب لفرنسا باعتباره لا يتجاوز 19 ربيعا.

وكان فارس شعيبي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى تشكيلة “محاربي الصحراء”، حيث كان الناخب الوطني جمال بلماضي ينوي استدعاءه للتربص القادم، لاسيما بعد تألقه الملفت للانتباه مع بداية هذا الموسم رفقة الصاعد الجديد لليغا 1 نادي تولوز.

في سياق متصل، سيحرم المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، بنسبة كبيرة، من خدمات اللاعب ياسين بن حامد، خلال دورة اتحاد شمال إفريقيا المُقررة هذا الشهر بمصر، وهذا بسبب تماطل الاتحادية الفرنسية لكرة القدم الرد على مراسلات نظيرتها الجزائرية للحصول على وثائق تغيير جنسية اللاعب الجزائري.