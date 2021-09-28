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فرنسا تريد طرد قرابة 8000 مهاجر جزائري!

الشروق أونلاين
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فرنسا تريد طرد قرابة 8000 مهاجر جزائري!
أرشيف

كشف غابرييل عطال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، أن بلاده تعتزم طرد قرابة 8000 مهاجر جزائري.

وفي معرض حديثه عن طرد المهاجرين لإذاعة “أوروب 1” أشار عطال  القضاء الفرنسي أصدر أمرا بحق 7731 جزائريا بمغادرة البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، وعاد منهم فقط 22 شخصا، أي ما يزيد قليلا عن 0.2%”.

وأضاف أن “الجزائر ترفض إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثيقة لا يمكن من دونها تنفيذ الطرد. الرقم الذي دفع ماكرون يذهب إلى العديد من مجالس الدفاع هذا الصيف لمناقشة الوضع وتخفيض عدد التأشيرات الصادرة إلى النصف”.

يذكر أن الجزائر أكدت عدة مرات أن ترحيل المهاجرين، والمتهمين في قضايا الإرهاب، والمسبوقين، لا بد أن يخضع لشروط.

3 أسباب تجعل ترحيل المتشددين من فرنسا مستبعدا

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قد طلب، نهاية العام 2020، من رؤساء الأقاليم خلال اجتماع معهم الشروع في ترحيل 231 مهاجرا في وضع غير قانوني يتواجدون أيضا على لوائح المخابرات ضمن المتشددين.

وأكدت وسائل اعلام فرنسية، أن من بين المعنيين بالقرار من لديهم أسباب مشروعة، منها الروابط الأسرية والحرب في بلدانهم، في حين يتواجد 180 منهم رهن الحبس ولم يقضوا بعد محكوميتهم.

ونقلت عن خبراء إن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فرنسا، تمنع طرد الأشخاص الذين تعيش بلدانهم حالة حرب كما هو حال الليبين.

من جانب آخر يتوقع المختصون رفض بعض الدول التعامل مع فرنسا واستقبال الأشخاص المُرحلين، وهو ماسيمنع تنفيذ القرار.

للتذكير فإن قرار وزير الداخلية جاء  عقب حادثة مقتل أستاذ التاريخ في حيّ في منطقة “كونفلان سانت -أونورين”، في الضاحية الغربية لباريس، وأعلنت الشرطة مقتل منفذ العملية البالغ من العمر 18 عاما، بعد إصابته بتسع رصاصات.

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التعليقات
6
  • احمد

    لماذا لاتقوم فرنسا المجرمة بطرد فرحات مهنى ومجموعته قادة تنظيم الماك الارهابي اما فقط الكيل يمكيالين

    -9
  • الصراحة تقلق

    هؤلاء جزائريون وأجدادهم حاربوا فرنسا وأخرجوها من البلد كيف للدولة الان أن تسمح فيهم ؟ اليس لنا ما يتجاوز اقتصاد فرنسا ألسنا نحن اكبر قارة في افريقيا حتى قط ما يهرب من دار العرس كما يقول المثل العربي على دول المغرب الكبير ان تتحمل مسؤوليتها لا رجاع بضاعتها اوروبا ليست جنة كما يظن الجميع لابد من الرجوع والتحرك لطلب حقوقكم كيف حاربنا فرنسا واليوم نموت من اجلها

    3
  • عمر

    اي هي الجزائر اين هي القوة الضاربة

    -1
  • ملاحظ

    وزير الداخلية الفرنسي هو حفيد حركي ۔۔ويطبق حاليا برنامج حزب اليمين المتطرف لمارين لوبان الذي لاق دعما قويا واستقبلوا قراره بارتياح كبير
    بذريعة محاربة الارهاب وتطرف الاسلاماوي، تقوم فرنسا باحياء بعض نهوج الصليبي لقرون الوسطی #محاكم التفتيش# وطرق عهد الاستعمار الفرنسي بجزاٸر لاستهداف المسلمين،
    من الواضح ان الاسلام اصبح مستهدفا بالقوة وبداْت سلطات الفرنسية في مداهمة المدارس العربية واعتقلات عشواٸية وتهويل وتخويف، وتضييق وتخوين رعاياها المسلمة وجاليتنا المغاربية انتهت بالاهانة والمحاكم سريعة، بينما تعدي علی المسلمين انفجر اخرها طعن في فتاتين بباريس في بلد تتدعي حقوق الانسان وتريد تصديره لجزاٸر

    -6
  • جراري

    اذا رفضت دول هؤلاء استقبالهم فلتبني لهم فرنسا سجن على شاكلة قوانتانامو وتزج بهم فيه حتى الموت بما أن هؤلاء الوحوش يشكلون خطرا على العالم بأسره

    1
  • نمام

    نقر باننا مجتمعات فاشلة حتى الاسلام الراديكالي لا يحل مشكلاتنا المعقدة و المركبة الاسلام في ازمة مهما ادعينا وتتغذي هذه الازمة من الصراعات المذهبية و الحروب وعدم تقبل بعضنا ما بالك بالاخر ولا تظن بان العتدال له نتائج مضمونة ولا التجديد ولا روح المعاصرة على الاسلام ان يبتعد عن السياسة و ان تبتعد عنه ما زلنا في فجر الاسلام لا نفرق بين الدولة و الدين وان اليوم الدولة للافراد وانك لا تهدي من احببت و لكن الله يهدي من يشاء وعلينا تحكيم العقل ولا نزج بالخطاب في سياق العنصرية و بين التوتر و الغضب ومن شتم ولكن الاراء الهادئة والحفاظ على الحد المعقول من النقد المتزن مسلمي فرنسا علماءكتاب هذه رسالتهم

    -1

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