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فرنسا تستدعي السفير الروسي

الشروق أونلاين
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فرنسا تستدعي السفير الروسي
سفارة روسيا في فرنسا
السفير الروسي في باريس، أليكساي ميشكوف.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” أن وزارة الخارجية الفرنسية “ستستدعي” هذا اليوم، الإثنين 5 فيفري، السفير الروسي في باريس، أليكساي ميشكوف، وهذا بعد مقتل فرنسيين في أوكرانيا.

حسب ذات المصدر استدعاء الخارجية الفرنسية للسفير الروسي من أجل تجديد تنديد باريس بالضربات الروسية على أوكرانيا والتي تسببت في مقتل عاملين في القطاع الإنساني يحملان الجنسية الفرنسية.

كذلك ستندد باريس كذلك “عودة ظهور المعلومات المضللة التي تستهدف فرنسا”، وهي المعلومات التي تقول باريس أن روسيا هي الضالعة وراءها.

قتل الفرنسيين في أوكرانيا يعود إلى الخميس الماضي، 1 فيفري، حيث قتل فرنسيان يعملان مع المؤسسة الإنسانية السويسرية “إنترايد البروتستانتية السويسرية” وأصيب ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين من نفس المؤسسة، جراء قصف روسي لبلدة في منطقة خيرسون الأوكرانية، حسب فرانس برس.

وكتب وزير أوروبا والشؤون الخارجية، ستيفان سيجورنيه، على حسابه في “إكس” تويتر سابقا، “لقد استهدفت الهمجية الروسية المدنيين في أوكرانيا” ليضيف”يجب أن تدفع روسيا ثمن جرائمها”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن جانبه، ندد بما وصفه بـ”العمل الجبان وغير اللائق”، كما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق.

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