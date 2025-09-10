فرنسا تشتعل.. احتجاجات حركة “لنغلق كل شيء” تشل البلاد

تشهد فرنسا اليوم الأربعاء، احتجاجات شعبية عارمة، نتج عنها مواجهات بين الشرطة ومحتجين في مظاهرات دعت إليها حركة “لنغلق كل شيء”، شلّت البلاد وسط أجواء سياسية مضطربة أعقبت انهيار حكومة فرانسوا بايرو.

وقالت وسائل إعلام فرنسية أن أولى عمليات الإغلاق والمظاهرات بدأت في الساعة الخامسة من صباح الأربعاء في عدة مدن في أنحاء البلاد، استجابة لدعوات حركة “امنعوا كل شيء”.

كما أُغلقت حوالي 150 مدرسة ثانوية، وفقًا لاتحاد طلاب المدارس الثانوية النقابي، وهو الاتحاد الرئيسي لطلاب المدارس الثانوية.

وأعلن وزير الداخلية برونو ريتيلو أنه تم اعتقال 250 شخصًا في فرنسا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

كما أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، نشر ما يقرب من 80 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد، مدعومين بمركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر. وكشفت أنه أُلقي القبض على ما يقرب من 250 شخصا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن شرارة المظاهرات انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن دعت إليها حركة “لنغلق كل شيء” احتجاجا على خطة الميزانية التي اقترحها الوزير الأول السابق.

كما كشفت وسائل إعلام فرنسية أنه من المتوقع أن يشارك 100 ألف شخص في الاحتجاجات عبر جميع المدن الفرنسية.

كما توقعت المواقع الفرنسية حدوث اضطرابات في العديد من خطوط السكك الحديدية في منطقة إيل دو فرانس، ومن المتوقع تشديد الإجراءات الأمنية في محطة غار دو نور في باريس، وهي هدف محتمل للمتظاهرين.

واكتسبت حركة “لنغلق كل شيء” زخما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترفع الحركة مجموعة واسعة من المطالب، حيث استهدف الكثيرون خطط الميزانية التقشفية المثيرة للجدل التي دافع عنها بايرو قبل عزله- وكذلك شكاوى أوسع بشأن عدم المساواة.