فرنسا تشرع في إجلاء قواتها من النيجر “هذا الأسبوع”

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية يوم الخميس في بيان، أنها ستشرع في إجلاء قواتها العسكرية من النيجر خلال الأسبوع الجاري.

جاء هذا تنفيذا لأمر أصدره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 سبتمبر الماضي، بإعادة الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر منذ 10 سنوات، بعد إنهاء التعاون الأمني بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيانها:”سيبدأ إجلاء القوات الفرنسية من النيجر هذا الأسبوع”. مضيفة:”ستسمح هذه العملية بعودة جميع الجنود إلى فرنسا قبل نهاية السنة الجارية”.

كما تدعو الوزارة الفرنسية السلطات الحاكمة في النيجر إلى تسهيل عملية إجلاء جنودها “بشكل آمن وسلس”، يضيف البيان.

السلطات النيجيرية الحاكمة من جهتها قالت أن فك الارتباط هذا سيتم وفقا “لمصالحها” و”لشروطها”. فأصدر المجلس الوطني لحماية الوطن، السلطة الحاكمة في النيجر، بيانا عقب الإعلان الفرنسي قال فيه “سيكون الجنود الفرنسيون البالغ عددهم 400 جندي المتمركزين في “ولام” أول من يحزم أمتعتهم. ومن المقرر بعد ذلك تفكيك قاعدة نيامي الجوية، حيث يتمركز غالبية الجنود الفرنسيين، بحلول نهاية العام.”

المجلس دعا في بيانه أيضا “النيجيريين إلى توخي الحذر” خلال هذه الفترة الانتقالية وقال “سنحرص بشكل خاص على ضمان أن يتم هذا الإنسحاب بطريقة جيدة وفي أمان تام”.

وكشف رئيس حكومة النيجر الانتقالية علي محمد الأمين زين في وقت سابق، عن مباحثات تجريها حكومته مع فرنسا حول انسحاب قواتها العسكرية من البلاد.

وقال زين إن وجود القوات الفرنسية في النيجر “غير قانوني”. بعد أن ألغى قادة الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم جميع الاتفاقيات التي تسمح بذلك.