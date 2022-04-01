فرنسا تعفي مدير الاستخبارات العسكرية من منصبه لهذا السبب

أعفت فرنسا مدير الاستخبارات العسكرية الجنرال إريك فيدو من مهامه على خلفية ما اعتبر تقصيرا في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد موقع “لوبينيون” الذي نقل عن مصدر في وزارة الجيوش قوله إن سبب الإقالة هو “عدم كفاية الإحاطات” و”ضعف التمكن من الملفات” فيما يخص الحرب في أوكرانيا.

كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريح مصدر عسكري أكد “أن الاستخبارات العسكرية كانت في مرمى قيادة الجيش منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا، مضيفا أنها “تجري استعلامات عسكرية بشأن العمليات وليس بشأن النوايا”، موضحا أن تقاريرها خلصت إلى أن روسيا لديها الوسائل الكافية لغزو أوكرانيا و”ما حدث أثبت أنها كانت على حق”.

وبحسب مصدر عسكري آخر، فإن خبر إعفاء الضابط الكبير انتشر منذ أيام داخل الجيش، لكن سرى حديث عن منحه منصبا آخر، وهو ما لم يحصل في نهاية المطاف.

كما أكد مصدر قريب من الملف أنه “لا يمكننا نسب هذا التغيير للوضع الأوكراني فقط، إنها أيضا مسألة إعادة تنظيم للجهاز”.

وتم تعيين الجنرال فيدو في المنصب في الصيف الماضي قادما من قيادة العمليات الخاصة، لكن تعيينه أحدث ضجة داخل المجتمع العسكري لأن البعض اعتبر أنه تم في إطار عملية تدوير مناصب بين جنرالات.

وفي مطلع مارس الماضي، بعيد بدء الحرب في أوكرانيا، أقر رئيس أركان الجيش الجنرال تييري بوركار لصحيفة “لوموند” بوجود اختلافات في التحليل بين الفرنسيين والأمريكيين بشأن مسألة الغزو الروسي المحتمل.

وصرح يومها أن “الأمريكيين قالوا إن الروس سيهاجمون، لقد كانوا على حق. على العكس من ذلك، اعتقدت أجهزتنا أن غزو أوكرانيا ستكون له تكلفة باهظة وأن الروس لديهم خيارات أخرى” لإسقاط الرئيس فولوديمير زيلينسكي.