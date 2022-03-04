فرنسا تعلق العمل بشهادة التلقيح ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الخميس، رفع إلزامية وضع الكمامة باستثناء وسائل النقل العام، وتعليق العمل بشهادة اللقاح اعتباراً من 14مارس.

في حين ستبقى الشهادة الصحية إلزامية في المراكز الطبية، مثل المستشفيات ودور المسنين، وبالإضافة إلى إلزامية تلقي اللقاح للعاملين في المجال الطبي.

وقال رئيس الوزراء خلال مقابلة في نشرة أخبار محطة “تي اف 1″، “الوضع يتحسن بفعل جهودنا الجماعية، والاجراءات التي اتخذناها، والشروط مستوفاة لمرحلة جديدة من تخفيف الاجراءات”.

وعلى مدى سبعة أيام، بلغ متوسط عدد الإصابات الجديدة 53152 بحلول مساء الأربعاء في مقابل أكثر من 70 ألف إصابة قبل أسبوع.

وكانت الحكومة تعتبر حتى الآن أن انخفاض هذا العدد إلى أقل من 1500 مريض بحلول منتصف مارس هو من بين المعايير المطلوبة لتعليق العمل بشهادة التطعيم بالكامل أو جزئياً، السارية منذ 24 يناير.

وقال جان كاستكس الخميس “اعتباراً من الاثنين 14 مارس، سنعلق شهادة التلقيح حيثما كانت مفروضة”.

وأعلن “وقف إلزامية وضع الكمامة في كل الأماكن حيث تفرض حالياً، أي في الداخل”.

ولكن يبقى إجراءان ساريان أولهما أن “وضع الكمامة سيبقى إلزامياً في وسائل النقل المشترك، نظراً للازدحام”، وفق قوله. وكذلك ستبقى الشهادة الصحية سارية في “المراكز الصحية، ودور المسنين، ومؤسسات الرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة”، وكذلك “الزامية التطعيم لمقدمي الرعاية”.