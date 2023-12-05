فرنسا تعلن عن تجميدها أصول يحيى السنوار

أعلنت فرنسا اليوم، الثلاثاء 5 ديسمبر، عن تجميدها لأصول القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يحيى السنوار.

حسب ما نشرته في جريدتها الرسمية الصادرة اليوم، الثلاثء 5 ديسمبر، فقررت وزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية تجميد أصول يحيى السنوار لمدة 6 أشهر.

ولم تحدد وزارة الإقتصاد الفرنسية قيمة هذه الأموال ولا طبيعة ممتلكات السنوار التي قامت بتجميدها في نص القرار الذي نشرته في موقع الجريدة الرسمية.

وقد أعلنت فرنسا الرسمية عن دعمها للكيان الصهيوني بعد عملية “طوفان الأقصى”، فحل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الكيان ويوم 24 أكتوبر حيث عبر عن تضامنه مع الكيان ودعا إلى “تأسيس تحالف دولي” لمحاربة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

أما وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، من جهته، أصدر قرارا بمنع المسيرات المساندة لفلسطين، وهو قرار نقضه القضاء الفرنسي.