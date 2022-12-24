فرنسا تعود لـ”حرق الخشب”.. مساعدات مالية لتدفئة مليوني أسرة

قررت وزارة الاقتصاد الفرنسية تقديم مساعدة مالية تصل إلى 200 أورو شهريا للأسر التي تستعمل الخشب للتدفئة لتخفيف أزمة الطاقة.

وأفاد بيان للوزارة نشر الجمعة أن ما لا يقل عن 2.6 مليون أسرة فرنسية مؤهلة للحصول على هذه المساعدة الجديدة في شكل شيك. وستتراوح قيمتها بين 50 و200 يورو حسب الدخل ونوع الوقود.

ويعتمد مقدار الشيك على نوع الوقود المستخدم فيحق للأسر التي تقوم بالتدفئة باستخدام كريات الخشب مضاعفة المساعدة المقدمة لأولئك الذين يستخدمون جذوع الأشجار أو العصي أو الرقائق.

وأوضح البيان أن 70٪ من المنازل التي يتم تسخينها بالخشب معنية، مشيرا إلى أنه اعتبارًا من 27 ديسمبر 2022 وحتى 30 أفريل 2023 ، ستتمكن الأسر من طلب ذلك على مستوى موقع مخصص لذبك ويتم إرسال الشيكات اعتبارًا من منتصف فيفيري 2023.

وأضاف البيان أنه يتم احتساب هذه المساعدة وفقًا لدخل المتقدمين ووضعهم الأسري، على سبيل المثال: يمكن للزوجين الذين لديهم طفل يكسبون أقل من 4000 يورو شهرًا في عام 2020 والذين يسخنون بشكل أساسي بالخشب الحصول على 100 يورو.

وكانت فرنسا قد دعت مواطنيها قبل أشهر إلى ترشيد استهلاكهم للطاقة، تحسّبا لمواجهة أزمات في المخزون مع حلول الشتاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية، في جويلية 2022، عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفيي فيران قوله : “ندعو الفرنسيين والفرنسيات إلى بذل جهد من أجل ترشيد استهلاك الطاقة”.