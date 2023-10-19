فرنسا تغلق مؤقتا 8 مطارات بسبب تهديدات بقنابل

تلقى 14 مطارا فرنسيا، اليوم الخميس 19 أكتوبر، تهديدات بقنابل مثلما حدث الأمس الأربعاء، وقامت على الأقل 9 مطارات بإخلاء لليوم الثاني على التوالي.

تلقى 14 مطارا فرنسيا، اليوم الخميس 19 أكتوبر، تهديدات بقنابل مثلما حدث الأمس الأربعاء، وقامت على الأقل 9 مطارات بإخلاء لليوم الثاني على التوالي.

فحسب ما نشرته وكالة “فرانس برس”، فالأمس الأربعاء تم إخلاء أهم المطارات الفرنسية باستثناء المطارين الباريسيين ما تسبب في خلق اضطرابات في الرحلات الجوية.

حيث قامت المطارات الفرنسية بإلغاء 130 رحلة مبرمجة بالإضافة إلى التسبب في تأخير عديد الرحلات الأخرى. الوزير الفرنسي المنتدب للنقل كتب الأمس على حسابه في منصة “إكس” أن “التحذيرات الكاذبة خطيرة وغير مقبولة. ويعاقب عليها القانون بشدة : حتى عامين من السجن وغرامة بـ 30000 يورو”.

كما أعلن أن المطارات ترفع دعوى قضائية مباشرة بعد تلقي التحذير، وهذا خصوصا بعد أن تبين الأمس الأربعاء أن التحذيرات كانت كاذبة.