فرنسا تغلق 8 مدارس بسبب تهديدات زائفة بوجود قنبلة

قامت شرطة مدينة غرونوبل الفرنسية بإخلاء ثمانية مدارس في المدينة، صباح اليوم الخميس 5 أكتوبر، وذلك بسبب تهديد بوجود قنبلة.

قامت شرطة مدينة غرونوبل الفرنسية بإخلاء ثمانية مدارس في المدينة، صباح اليوم الخميس 5 أكتوبر، وذلك بسبب تهديدات بوجود قنبلة.

مساء اليوم نشرت محافظة “إيسير”، التابعة لها مدينة “غرونوبل”، بيانا أعلنت فيه أنها قامت صبيحة اليوم بإجلاء موظفي وتلاميذ المدارس المعنية، كما قامت أيضا بإخلاء محيط المدارس.

حسب نفس البيان، فبعد تجنيد 60 عنصرا من قوات الأمن، ومنهم المختصين في إيجاد وتفكيك القنابل، تبين أن التهديدات التي تلقتها هذه المدارس زائفة فلم يتم العثور على قنابل فيها.