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الجزائر

فرنسا تقرر تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين والمغاربة

الشروق أونلاين
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فرنسا تقرر تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين والمغاربة

أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، تشديد إجراءات منح التأشيرة لرعايا دول مغاربية وبينها الجزائر، بدعوى رفض هذه الدول قبول استقبال أشخاص يحملون جنسياتها تريد باريس ترحيلهم.

وأعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إذاعة “أوروبا1”، إن باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وأوضح:  “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

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التعليقات
8
  • من هناك

    وننتظر الجواب من المنافقين الذين بلغ بهم الأمر الى المطالبة بقطع العلاقات مع مستعمر الأمس لكنهم وفي نفس الوقت يصطادون الفرص للهجرة نحوها أي نحو فرنسا ودون عودة .

    1
  • amremmu

    بما أن الجزائريين يشتمون فرنسا يوميا ويمسحون فيها كل كوارثنا وأزماتنا بما فيها أزمة الماء وغلاء الأسعار وحوادث المرور ... فلماذا يتباكى الجميع كلما خرج علينا خبر من هذا النوع أي تشديد اجراءات منح التأشيرة ؟شعب غريب .

    2
  • احمد

    فرنسا تمارس الضغوط لجعل دول المغرب العربي كانتونات لاستقبال اشخاص لا تعرف هويتهم فقط يحملون جوازات سفر ربما هي مزورة ويمكن تمرير مع هؤلاء الاشخاص ناس خطريين من الارهابين وذوي السوابق العدلية والجريمة المنطمة

    0
  • حقيقة مرة

    لكم الف حق وحق كيف لا والجزائريين يصلون الى فرنسا بالمئات بل أحيانا بالالاف يوميا بعضهم بالطرق القانونية كالطلبة ... : فيزا ...الخ و بعضهم عن طريق الحرقة بحرا لكن ما يجمع هؤلاء هو أن 99 % منهم يذهبون دون عودة . ونفس الشيء يقال عن المغاربة والتوانسة لكن بشكل أقل لكن الغريب العجيب أن هذه الظاهرة تحولت ومع مرور الوقت الى شيء عادي في الجزائر الى درجة أنه لا أحد يتحدث عنها لا وسائل الاعلام ولا المسؤولين .. وكأن الأمر لا يعنيهم رغم أنه وفي كل يوم تصلنا أخبار مروعة عن جزائريين فقدوا في البحر أو اكتشفت جثهم على سواحل اسبانيا أو تونس .

    2
  • حمبد

    أضحوكة. النظام المغربي اسوء من فرنسا

    -4
  • Mohdz

    أين هي القوة التاقبة في المنطقة ، هل من تعليق عل ذلك القرار

    5
  • سراب

    قلتها مرارا وتكرارا فرنسا تحسب نفسها تمنح تأشيرة الجنة للجزائريين وغالبية الجزائريين يحسبون أن فرنسا هي العالم

    5
  • أضحوكة

    تناطحوا بينكم ايها الشعبين الشقيقين فبالنسبة لعدوكم المشترك فانتم في سلة واحدة وشعب واحد فاعتبروا يا اولي الالباب

    29

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