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فرنسا تقرر رفع السرية عن أرشيف الثورة التحريرية بشكل مسبق!
الجزائر

فرنسا تقرر رفع السرية عن أرشيف الثورة التحريرية بشكل مسبق!

الشروق أونلاين
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فرنسا تقرر رفع السرية عن أرشيف الثورة التحريرية بشكل مسبق!
أرشيف
وزيرة الثقافة الفرنسية

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، الجمعة، عن قرارها برفع السرية عن أرشيف “التحقيقات القضائية” التي تمت خلال الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وقالت باشلو لمحطة “بيه إف إم تيه فيه” الجمعة “أفتح قبل 15 عاماً أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر”.

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