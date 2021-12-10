فرنسا تقرر رفع السرية عن أرشيف الثورة التحريرية بشكل مسبق!

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، الجمعة، عن قرارها برفع السرية عن أرشيف “التحقيقات القضائية” التي تمت خلال الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وقالت باشلو لمحطة “بيه إف إم تيه فيه” الجمعة “أفتح قبل 15 عاماً أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر”.