فرنسا تقرر طرد إمام مغربي بسبب “خطاب الكراهية”

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن الطرد المرتقب للإمام المغربي حسن إكويسن، بسب ما وصف بتبنيه خطابا للكراهية يعارض قيم فرنسا.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عبر “تويتر” أن “ما يبرر هذا الترحيل أن “هذا الداعية يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى ومبادئ العلمنة والمساواة بين الرجال والنساء”.

وجاء في تغريدة درامانان “هذا الداعية ألقى منذ سنوات خطاب كراهية ضد قيم فرنسا يتعارض مع مبادئنا العلمانية والمساواة بين المرأة والرجل..سيُطرد من الأراضي الفرنسية “.

ويعرف حسن إكويسن بكونه داعية إسلامي نشط للغاية على الشبكات الاجتماعية ، لا سيما مع قناة على يوتيوب يتبعها 169 ألف شخص وصفحة على فيسبوك بها 42 ألف مشترك.

واتهم حسن إكويسن البالغ من العمر 57 عامًا، في عام 2004 بمعادية للسامية من قبل (المجلس النيابي لليهود).

ولم يكن طرد الإمام المولود في فرنسا، وهو أب لخمسة أولاد، ممكنا قبل صدور قانون مكافحة النزعة الانفصالية في أوت 2021.

وكانت السلطات الفرنسية قد قامت بسحب الجنسية منه، ليبقى في البلاد بموجب تصريح إقامة.

ونقلت صحيفة “لوبوان” الفرنسية عن مصدر مقرب من عائلة الإمام قوله إن علاقته بالنظام المغربي غير جيدة، مشيرا إلى أنه لن يتوجه إلى المغرب خوفا من السجن والتعذيب، وأنه تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في بلد آخر. ربما بلجيكا ، ليبقى على مقربة من عائلته.”