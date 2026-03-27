فرنسا تلغي دعوة جنوب إفريقيا لحضور قمة مجموعة الـ7

الشروق أونلاين
فرنسا تلغي دعوة جنوب إفريقيا لحضور قمة مجموعة الـ7
رويترز
ترامب مع ماكرون في البيت الأبيض، فيفري 2025.

سحبت فرنسا الدعوة التي وُجّهت إلى الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا للمشاركة في القمة المقبلة لمجموعة الـ7، التي تتولى باريس رئاستها وذلك تحت ضغوط من الولايات المتحدة على خلفية تراكم الخلافات بين بريتوريا وواشنطن. 

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم الرئاسة الجنوب إفريقية فانسان مغوانيا: “لقد علمنا أنه بسبب ضغوط متواصلة، اضطرت فرنسا إلى سحب دعوتها لجنوب إفريقيا للمشاركة في مجموعة السبع. وقيل لنا إن الأمريكيين هددوا بمقاطعة القمة إذا تمت دعوة جنوب إفريقيا.”

ومن المقرر أن تعقد القمة شهر جوان بمدينة إيفيا، وتمت دعوة كينيا للمشاركة في القمة لتمثيل إفريقيا وفقا لذات الوكالة.

