فرنسا تمارس حرب “الذكاء” للتقليل من حجم جرائمها الاستعمارية

أحمد مزماز لـ"الشروق":

أكد رئيس جمعية مؤسسة الجزائر لمكافحة السرطان، احمد مزماز، أن مشاركته في إحياء ذكرى يوم الهجرة، ببلدية “كارج –لي- كونيس” بفرنسا، التمس أن هناك حرب ذكاء وتضليل للسكوت عن مجازر 17 أكتوبر 1961، قائلا “إن فرنسا تحاول التخفيف من حجم هذه الجرائم، وتدفع الجزائر للسكوت عن القضية”.

وأوضح، الإطار السابق في الدولة، احمد مزماز، أن أحداث 17 أكتوبر جاءت ضمن سلسلة من النضالات، حيث تم الحديث عن نقل الثورة إلى الأراضي الفرنسية في مؤتمر الصومام بتاريخ 20 أوت 1956، عن طريق المهاجرين الجزائريين الذين ذهبوا حينها للعمل هناك.

ودعا احمد مزماز الذي دعي للمشاركة في إحياء يوم الهجرة بفرنسا، من طرف المنظمة الدولية للإنسانية والتضامن، إلى ضرورة الإصرار من طرف المجتمع المدني والشخصيات السياسية، على تجريم مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ذهب ضحيتها آلاف الجزائريين، برمي الكثير منهم في نهر السين بفرنسا.