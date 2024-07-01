فرنسا تمرّ إلى ربع النّهائي

لقطة من مباراة فرنسا (بِالقميص الأبيض) وبلجيكا.

تأهّل منتخب فرنسا مساء الإثنين، للدور ربع النّهائي من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم، نسخة ألمانيا 2024.

وفاز فريق “الدّيكة” بِهدف لِصفر على منتخب بلجيكا، في مباراة لِحساب الدور ثمن النّهائي.

وسجّل الهدف الوحيد والثّمين للفرنسيين اللاعب راندال كولو مواني، في الدقيقة الـ 85. لكن الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم دوّنه بِاسم البلجيكي يان فيرتونغن ضدّ مرماه.

وسيُواجه رجال النّاخب الوطني ديدييه ديشان في محطّة ربع النّهائي، الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا مساء الإثنين.