فرنسا تهدي الملكة إليزابيث حصانا احتفالا باليوبيل البلاتيني

أهدت فرنسا ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حصانًا بمناسبة مرور 70 عامًا على اعتلائها العرش.

وأفادت وكالة “فرانس برس” أن الحصان فابولو دي موكور، قبله اللورد روبرت دي مولي، نيابة عن الملكة داخل قلعة وندسور.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان:” أن الحصان كان جزءًا من مرافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الشانزليزيه خلال احتفالات يوم النصر في أوروبا هذا العام”.

قال الكولونيل غابرييل كورتيس، من الحرس الجمهوري لوسائل الإعلام الفرنسية، إن فابوليو حصان “متعدد الاستخدامات” يمثل “قطعة صغيرة من فرنسا” ويعتبر تربية فرنسية.

وتعتبر هذه الهدية واحدة من سلسلة من الهدايا التي قدمتها فرنسا لتكريم الملكة اليزابيث”.

وفي رسالة مصورة يوم أمس، أشاد الرئيس الفرنسي بالملكة و “إخلاصها” للعلاقة بين البلدين”.

وقال ماكرون مخاطبًا الملكة: “خلال السبعين عامًا الماضية، اعتمد رئيس الجمهورية الفرنسية على عدد قليل جدًا من الثوابت على المستوى الدولي” مضيفا : “لقد تغير الزمن، تطورت أوروبا”.

وتابع يقول: “خلال هذه التحولات، ظل تفانيك لتحالفنا ولصداقتنا وساعد في بناء الثقة التي جلبت الحرية والازدهار لقارتنا”.

وأضاف ماكرون: “أنتم الخيط الذهبي الذي يربط بلدينا، والدليل على الصداقة التي لا تتزعزع بيننا” وفق موقع ” يورونيوز”.

يُذكر، أن الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 96 عامًا ، تعد أطول ملوك بريطانيا حكماً وأول من اعتلى العرش سبعة عقود.