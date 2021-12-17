فرنسا تُزعجها عبارة “كأس العرب”

إجراءات أمنية مُشدّدة

أعلنت السلطات الفرنسية عن فرض إجراءات أمنية مُشدّدة بِالعاصمة باريس هذا السبت، منعا لِاحتفالات الجمهور الرياضي الجزائري والتونسي.

ويتبارى المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم مع الفريق التونسي عصر هذا السبت، بِمدينة الخور القطرية. في إطار نهائي منافسة كأس العرب.

وجهّزت السلطات الفرنسية فريقا أمنيا معتبرا يُطوّق جادة “الشانزليزي”، الشارع الكبير والشهير بِالعاصمة باريس.

ويُشرع في تنفيذ هذه الإجراءات بداية من الساعة الـ 11 صباحا لِنهار السبت وإلى غاية السادسة من صباح اليوم الموالي. كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الجمعة. التي أضافت أن الطوق الأمني سيكون مضادّا للاحتفالات الرياضية للجمهور الجزائري والتونسي، ويحمي التجّار والمشاة والسيّاح.

والظاهر أن منافسة بِاسم “كأس العرب” تُزعج اليمين المتطرّف في فرنسا، الذي يخوض سباقا ساخنا عشية الانتخابات الرئاسية بِهذا البلد.

ومعلوم أن فرنسا تضمّ جالية جزائرية كبيرة، وبِدرجة أقل تونسية. وخروج الجمهور الرياضي لِهاذَين البلدَين إلى كبرى شوارع باريس مرادف للتشبّث بِالهُوِّية، الذي يزكم أنوف مُتطرّفي فرنسا، ساسة ونخبة تحديدا.