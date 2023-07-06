-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فرنسا تُشارك في المونديال بِثلاث لاعبات من أصل جزائري

الشروق الرياضي
  • 220
  • 0
فرنسا تُشارك في المونديال بِثلاث لاعبات من أصل جزائري

يُشارك المنتخب النّسوي الفرنسي لِكرة القدم في كأس العالم لِهذه الفئة، بِثلاث لاعبات من أصل جزائري.

وتحتضن أستراليا وزيلاندا الجديدة المونديال النّسوي في تنظيم مُشترك، ما بين الـ 20 من جويلية الحالي والـ 20 من أوت المقبل. حيث يلعب منتخب فرنسا في مجموعة تضمّ البرازيل وجمايكا وبنما. 23

وجلب الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار ثلاث لاعبات جزائريات الجذور، من أصل 23. وهن: المدافعة سلمى باشا (22 سنة/ الأب جزائري والأم تونسية)، ومتوسّطتا الميدان كنزة دالي (31 سنة)، ومائيل لكرار (23 سنة).

وعكس باشا ولكرار، سبق للاعبة دالي المشاركة في المونديال، وذلك مع منتخب فرنسا في نسخة كندا 2015. وتجمّد الحضور في ربع النّهائي.

وترتدي كنزة دالي زيّ نادي أستون فيلا الإنجليزي، وتُمثّل سلمى باشا ألوان فريق أولمبيك ليون الفرنسي، وتنشط مائيل لكرار في نادي مونيليه الفرنسي.

وتُظهر الصورة المُركّبة والمُدرجة أدناه اللاعبات، ومن اليمين: كنزة دالي ومائيل لكرار وسلمى باشا.

مقالات ذات صلة
عداءة إثيوبية تخسر السباق في الأمتار الأخيرة بسبب خطأ فادح ( فيديو)

عداءة إثيوبية تخسر السباق في الأمتار الأخيرة بسبب خطأ فادح ( فيديو)

بلوزداد بطل ضيّع “الدوبلي” بمدرب نجا من مقصلة الإقالة

بلوزداد بطل ضيّع “الدوبلي” بمدرب نجا من مقصلة الإقالة

بيكهام يعترف بِأنّه يهودي

بيكهام يعترف بِأنّه يهودي

نجوم جزائريون أمام أبواب مغلقة في الميركاتو الصيفي

نجوم جزائريون أمام أبواب مغلقة في الميركاتو الصيفي

هذه هي نتائج الجزائر في ثماني مشاركات في الألعاب الرياضية العربية

هذه هي نتائج الجزائر في ثماني مشاركات في الألعاب الرياضية العربية

ريال مدريد يحسم صفقة جوهرة تركيا

ريال مدريد يحسم صفقة جوهرة تركيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد