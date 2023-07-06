فرنسا تُشارك في المونديال بِثلاث لاعبات من أصل جزائري

يُشارك المنتخب النّسوي الفرنسي لِكرة القدم في كأس العالم لِهذه الفئة، بِثلاث لاعبات من أصل جزائري.

وتحتضن أستراليا وزيلاندا الجديدة المونديال النّسوي في تنظيم مُشترك، ما بين الـ 20 من جويلية الحالي والـ 20 من أوت المقبل. حيث يلعب منتخب فرنسا في مجموعة تضمّ البرازيل وجمايكا وبنما. 23

وجلب الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار ثلاث لاعبات جزائريات الجذور، من أصل 23. وهن: المدافعة سلمى باشا (22 سنة/ الأب جزائري والأم تونسية)، ومتوسّطتا الميدان كنزة دالي (31 سنة)، ومائيل لكرار (23 سنة).

وعكس باشا ولكرار، سبق للاعبة دالي المشاركة في المونديال، وذلك مع منتخب فرنسا في نسخة كندا 2015. وتجمّد الحضور في ربع النّهائي.

وترتدي كنزة دالي زيّ نادي أستون فيلا الإنجليزي، وتُمثّل سلمى باشا ألوان فريق أولمبيك ليون الفرنسي، وتنشط مائيل لكرار في نادي مونيليه الفرنسي.

وتُظهر الصورة المُركّبة والمُدرجة أدناه اللاعبات، ومن اليمين: كنزة دالي ومائيل لكرار وسلمى باشا.