فرنسا تُعاني.. رئيس اتحاد الكرة يردّ على مطالب تعيين المدرب زيدان

ردّ رئيس اتحاد فرنسا لِكرة القدم نوال لوغرايت، السبت، على أنباء إقالة الناخب الوطني ديدييه ديشان وتعويضه بِزين الدين زيدان.

وفشل منتخب فرنسا في إحراز الفوز، في أربع مقابلات خاضهم شهر جوان الحالي، بِرسم منافسة دوري الأمم الأوروبية، بعد أن مُني بِهزيمتَين واكتفى بِتعادلَين. وهو ما قوّى مزاعم تنحية ديشان وتعيين زيدان في العارضة الفنية لِفريق “الديكة”.

وقال رئيس اتحاد الكرة الفرنسي نوال لوغرايت في ردّه على سؤال صحفي حول هذا الأمر، على هامش انعقاد الجمعية العامّة لِهيئته: “زيدان؟ أنتم تُجرون كثيرا من الحسابات. ديشان سيُواصل تدريب منتخب فرنسا، وقد يحتفظ بِلقب كأس العالم 2022”.

ويبتعد زين الدين زيدان (49 سنة) عن الحقل التدريبي، منذ تركه لِنادي ريال مدريد الإسباني عند نهاية موسم 2020-2021. بينما يُشرف ديدييه ديشان (53 سنة) على تدريب منتخب فرنسا، منذ صيف 2012، وبِالضبط بعد نهاية بطولة أمم أوروبا بِأوكرانيا وبولونيا.