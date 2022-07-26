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رياضة

فرنسا تُعاني.. نحو منع تنظيم المنافسات الرياضية ليلا

الشروق الرياضي
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فرنسا تُعاني.. نحو منع تنظيم المنافسات الرياضية ليلا
ح.م

تُخطّط الحكومة الفرنسية لِمنع تنظيم المنافسات الرياضية المحلّية ليلا تحت الأضواء الكاشفة، بداية من فصل الشتاء المقبل.

ورفعت الحكومة الفرنسية شعار “إستهلك أقلّ…إستهلك أفضل”، كما جاء على لسان وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا، في ظهور إعلامي محلّي لها، الثلاثاء.

وأوضحت الوزيرة أميلي أوديا كاستيرا: “تتمثّل الفكرة في إيقاف الأحداث الرياضية التي تُجرى في الليل، وتقليل الإضاءة، وبالتالي توفير المال. هذا جزء كامل من الخيارات المفتوحة. قد يكون تطبيق هذه السياسة في الشتاء المُقبل. سنُطلق خطّة لتكييف الممارسة الرياضية مع تغيّر المناخ”.

وأشارت وزيرة الرياضة الفرنسية إلى أنها ستُنسّق في تنفيذ هذه السياسة، مع زميلها وزير البيئة كريستوف بيشو.

وتُعاني الحكومة الفرنسية بِصورة لا يُمكن التستّر عنها، فيما يخصّ مُشكل التزوّد بِالطاقة، وذلك منذ اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية. رغم أن وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا حاولت تفسير هذه السياسة بِضرورة التصدّي للأخطار البيئية (الاحتباس الحراري..).

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