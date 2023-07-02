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رياضة

فرنسا تُقصى.. مأساة “بؤساء فيكتور هيغو”

علي بهلولي
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فرنسا تُقصى.. مأساة “بؤساء فيكتور هيغو”
ح.م
غويري (في الخلف، الأوّل من اليسار) وشرقي (في الأمام، الأوّل من اليسار)، ضمن التشكيل الأساسي لِمنتخب فرنسا آمال الذي واجه نظيره الأوكراني.

ودّع منتخب فرنسا لِصنف الآمال سهرة الأحد، سباق بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم فئة أقلّ من 23 سنة.

وتحتضن رومانيا وجورجيا (تنظيم مُشترك) وقائع هذه المنافسة منذ الـ 21 من جوان الماضي، وإلى غاية السبت المقبل.

وخسر آمال “الديكة” بِنتيجة (1-3) أمام نظرائهم من أوكرانيا، في مباراة لُعبت بِرسم ربع نهائي البطولة الأوروبية.

وضمّت صفوف المنتخب الأولمبي الفرنسي في هذه البطولة الأوروبية 4 لاعبين من أصول جزائرية: المدافع ياسر لعروسي، ومتوسّط الميدان مايكل أوليز (الأمّ تحديدا)، وصانع الألعاب ريان شرقي، والمهاجم أمين غويري.

ولعب غويري وشرقي لقاء ربع النّهائي أساسيَين، واستُبدلا في الدقيقتَين الـ 72 والـ 80، على التوالي. وتابع لعروسي المواجهة من دكّة البدلاء، بينما غاب أوليز بِداعي الإصابة.

وسجّل شرقي هدفَين في هذه البطولة القارّية، بينهما توقيع في ربع النّهائي. وأمضى كلّ من غويري وأوليز هدفا.

ويلعب منتخب أوكرانيا لِأقلّ من 23 سنة مباراة نصف النّهائي، مع نظيره الإسباني سهرة الأربعاء المقبل.

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