فرنسا: حزب ماكرون يغير اسمه

غير حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اسمه من ” الجمهورية إلى الأمام” إلى حزب “النهضة”.

وأعلن الأمين العام لحزب “الجمهورية إلى الأمام” الفرنسي ستانيسلاس جويريني، تغيير اسم حزبه، الذي أسسه ماكرون عام 2016، إلى “النهضة”.

وجاء الإعلان عن تغيير الاسم خلال مؤتمر صحفي عقده جويريني في باريس، الخميس، بحضور رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ريتشارد فيران، وإدوار فيليب مؤسس حزب “آفاق”، وفرانسوا بايرو ممثل حزب “الحركة الديمقراطية”.

وقال جويريني، “اليوم نبدأ حركة لإعادة بناء حزب الجمهورية إلى الأمام حتى نتمكن من مواصلة توسيع هذه الحركة السياسية التي أسسها الرئيس ماكرون منذ أكثر من ست سنوات في حزب سياسي سيحمل اسم النهضة”.

والهدف من تغيير اسم الحزب، بحسب الأمين العام، هو “أن تكون هناك حركة وفية لإرادة رئيس الجمهورية في اتخاذ خيار التنوير ضد الظلامية”.

وسبق أن حملت قائمة ماكرون بمناسبة الانتخابات الأوروبية عام 2019 اسم “النهضة”.

وقبل الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في 12 و19 جوان المقبل، أعلنت الأحزاب المشاركة في المؤتمر عن اتحاد كونفدرالية باسم “معا” يجمع أحزاب الأغلبية الرئاسية في الانتخابات التشريعية.​​​​​​​

وحصل حزب “الجمهورية إلى الأمام”، إلى جانب حليفه حزب “الحركة الديمقراطية”، على أكثر من 300 مقعد في الجمعية الوطنية في الانتخابات البرلمانية عام 2017.