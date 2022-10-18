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فرنسا.. حملة تضامن مع مسلمة مزقوا مصحفها وألقوا حجابها في القمامة

جواهر الشروق
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فرنسا.. حملة تضامن مع مسلمة مزقوا مصحفها وألقوا حجابها في القمامة

تضامن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع طالبة مسلمة بفرنسا بعدما وجدت مصحفها ممزقا وحجابها ملقى في القمامة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الاعتداء طال إحدى طالبات ثانوية “جون روستاند” في كاين شمال غرب فرنسا.

وقال المسؤول في المدرسة سبستيان دوفال روشيه، في رسالة إلكترونية وجهها للطلاب، إن نفسية الطالبة وسلامتها الجسدية لم تتأثر  جراء الحادثة.

وأضاف إن مدرسته لطالما كانت تشجع على التنوع والتعدد الثقافي، وتقبل جميع الأديان دون استثناء، منددا بما وصفه بالتطور الخطير.

في ذات السياق رحبت تنسيقية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا بموقف المدير الذي ندد بالحادثة، واتخاذه خطوات من شأنها عدم تكرارها، مشيرة إلى أن موقفه يتناقض مع اللامسؤولية التي اعتاد عليها المشرفون في قطاع التعليم في البلاد.

وغرّدت الصحفية والناشطة سهام أسباغ عبر حسابها في تويتر، بالقول إن “ما يحدث يدخل ضمن سياق وطني يسعى لاستهداف الفتيات المحجبات في المدارس الثانوية الفرنسية”.

واستنكر نشطاء هذه الحادثة التي وصفوها بالشنيعة، فيما أكّد آخرون أن ارتفاع موجات الإسلاموفوبيا في فرنسا يدل على أنها باتت بلد الأنوار المطفأة في العالم، بحسب وصفهم.

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