فرنسا: دعوى قضائية لمنع استيراد المنتجات الفلاحية المنهوبة من الصحراء الغربية (وثيقة)

رفع اتحاد الفلاحين الفرنسيين دعوى قضائية لمنع استيراد المنتجات الفلاحية المنهوبة من الصحراء الغربية.

طالب الاتحاد الفرنسي للفلاحين مجلس الدولة بتبني موقف بشأن استيراد الفاكهة والخضروات من الصحراء الغربية.

ردت المنظمة النقابية على تعليق مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في 9 جوان، الإجراء المتعلق باستيراد الفاكهة والخضروات من الصحراء الغربية ووسمها، في حين أن محكمة الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) حسم السؤال بشكل إيجابي في سبتمبر 2021.

وفي فيفري 2020 ، أطلق اتحاد الفلاحين إجراءً مع وزارات الزراعة والاقتصاد مطالبا، بـ “وضع العلامات على المنتجات المستوردة على أنها قادمة من الأراضي المستعمرة في الصحراء الغربية ، لأن هذا هو الحال بالفعل بالنسبة للمواد الغذائية. مستورد من فلسطين المحتلة تنفيذا لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي “.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ألغت، في سبتمبر الماضي ، اتفاقيتين للصيد والزراعة تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي، وامتدت لتشمل الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أنهما أبرمتا انتهاكا لمحكمة 2016.

بعد نهب الفوسفات.. عين النظام المغربي على الأراضي الزراعية بالصحراء الغربية

ويوم 10 سبتمبر 2022، أطلقت وزارة الفلاحة المغربية، مناقصة لاستصلاح نحو 52 كيلومترا مربعا من الأراضي قرب مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، يسعى النظام المغربي من خلال هذه المناقصة، إلى جذب مستثمرين للمشاركة في مشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في الصحراء الغربية.

وتحذر هيئات دولية من النهب غير المشروع، الذي يمارسه النظام المغربي على ثروات الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية، على غرار الفوسفات.

وقد ندّد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية شهر أفريل الماضي، بنهب المغرب لخام الفوسفات في الصحراء الغربية، مشيرا إلى تورط شركات هندسة عالمية في المشاريع المغربية غير المشروعة على الأراضي الصحراوية.