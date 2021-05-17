فرنسا عدوتنا التقليدية والدائمة.. وزير فرنسي سابق يرد على تصريحات جعبوب

رد أرنولد مونتبورغ رئيس جمعية فرنسا-الجزائر الاثنين على تصريحات لوزير العمل الهامشي جعبوب وصف فيها فرنسا بالعدو التقليدي والدائم بالتأكيد إنها تهدف إلى خلق شرخ في العلاقات بين البلدين.

ونشر مونتبرغ بيانا تحت عنوان “الجزائر صديقة” جاء فيه إنه معلوم إن هناك تيارا اسلاميا يريد خلق شرخ بين المغرب العربي وأوروبا ولكن الجزائريين لا يريدون ذلك.

وحسبه فجعبوب يخلط بين الشعب الفرنسي وأقلية حاقدة وقام بخطوة لاحياء خلافات هامشية لتعكير صفو العلاقات بين البلدين.

ودعا هذا الوزير الفرنسي السابق الذي صزح سابقا إنه من أصول جزائرية (من جانب والدته) إلى نبذ خطاب التفرقة وتعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين.

ماكرون يرد على تصريحات جعبوب

وفي 19 أفريل 2021 وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصريحات وزير العمل الهاشمي جعبوب التي قال فيها إن “فرنسا عدوتنا التقليدية والدائمة”، بأنها تصريحات غير مقبولة.

وقال ماكرون في حوار مع صحيفة لوفيغارو في تعليقه على القضية “إنها تصريحات غير مقبولة”.

وبشأن خطواته حول ملف الذاكرة مع الجزائر قال ماكرون: “لست بصدد التوبة ولا الإنكار. أنا أؤمن بسياسة الاعتراف التي تجعل أمتنا أقوى”.

وأضاف: “لا تخطئوا، وراء الموضوع الفرنسي الجزائري يوجد أولا موضوع فرنسي فرنسي”.

وحسبه: “أعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بشكل كبير، خاصة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. صحيح أن عليه أن يأخذ في الحسبان بعض الرفض”.

وشدد: “في الأساس، لم نصالح بين الذكريات الممزقة ولم نبن خطابا وطنيا متجانسا، الذاكرة الممزقة هي ذاكرة الأقدام السود وذاكرة الحركى، والمجندين الذين جرى استدعاؤهم ، والعسكريين الفرنسيين، وذاكرة الجزائريين الذين أتوا بعد ذلك إلى فرنسا، وذاكرة أبناء هؤلاء المهاجرين، وذاكرة مزدوجي الجنسية”.