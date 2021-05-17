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الجزائر

فرنسا عدوتنا التقليدية والدائمة.. وزير فرنسي سابق يرد على تصريحات جعبوب

الشروق أونلاين
  • 19781
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فرنسا عدوتنا التقليدية والدائمة.. وزير فرنسي سابق يرد على تصريحات جعبوب
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رد أرنولد مونتبورغ  رئيس جمعية فرنسا-الجزائر الاثنين على تصريحات لوزير العمل الهامشي جعبوب وصف فيها فرنسا بالعدو التقليدي والدائم بالتأكيد إنها تهدف إلى خلق شرخ في العلاقات بين البلدين.

ونشر مونتبرغ بيانا تحت عنوان “الجزائر صديقة” جاء فيه إنه معلوم إن هناك  تيارا اسلاميا يريد خلق شرخ بين المغرب العربي وأوروبا ولكن الجزائريين لا يريدون ذلك.

وحسبه فجعبوب يخلط بين الشعب الفرنسي وأقلية حاقدة وقام بخطوة لاحياء خلافات هامشية لتعكير صفو العلاقات بين البلدين.

ودعا هذا الوزير الفرنسي السابق الذي صزح سابقا إنه من  أصول جزائرية (من جانب والدته) إلى نبذ خطاب التفرقة وتعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين.

ماكرون يرد على تصريحات جعبوب

وفي 19 أفريل 2021 وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصريحات وزير العمل الهاشمي جعبوب التي قال فيها إن “فرنسا عدوتنا التقليدية والدائمة”، بأنها تصريحات غير مقبولة.

 وقال ماكرون في حوار مع صحيفة لوفيغارو في تعليقه على القضية “إنها تصريحات غير مقبولة”.

وبشأن خطواته حول ملف الذاكرة مع الجزائر قال ماكرون: “لست بصدد التوبة ولا الإنكار. أنا أؤمن بسياسة الاعتراف التي تجعل أمتنا أقوى”.

وأضاف: “لا تخطئوا، وراء الموضوع الفرنسي الجزائري يوجد أولا موضوع فرنسي فرنسي”.

وحسبه: “أعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بشكل كبير، خاصة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. صحيح أن عليه أن يأخذ في الحسبان بعض الرفض”.

وشدد: “في الأساس، لم نصالح بين الذكريات الممزقة ولم نبن خطابا وطنيا متجانسا، الذاكرة الممزقة هي ذاكرة الأقدام السود وذاكرة الحركى، والمجندين الذين جرى استدعاؤهم ، والعسكريين الفرنسيين، وذاكرة الجزائريين الذين أتوا بعد ذلك إلى فرنسا، وذاكرة أبناء هؤلاء المهاجرين، وذاكرة مزدوجي الجنسية”.

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التعليقات
20
  • Kayna

    دوكا لي بغى يلم شوييا اتباع أو شوييا اصوات انتخابية أو ينوم الشعب الغلبان على أمره يلجأ إلى انتقاد فرنسا ،،!!!! تنتقدون فرنسا و ترسلون أولادكم و احفادكم و اولاد عمومتكم و خوالكم للدراسة و الاستجمام في فرنسا...... يا منافقين ،،، السياسة لها رجالها و ليس محترفي الشعبوية للتغطية على فشلكم في إدارة أمور البلاد....

    11
  • صحراوي

    فرنسا عدوة الشعوب و هي تستقبل ملايين الجزا؛ ريين فوق اراضيها؟؟؟؟؟ لغة طباشيرية

    16
  • إلى حسام الدين

    يا حسام، لا تهرب من الكلام من يصطفون في طوابير لأجل فرنسا معروفون بتوجهاتهم وثقافتهم الفرنسية، وهم من يسبون العرب والعربية والاسلام وتراهم طوابير يتوسلون الأشقر الأوروبي رغم أنه يهينهم، لأن وجوههم وجوه دل ما تصدقني، اعملوا احصائيات وانظروا ما هي المناطق التي تسيطر على الفيزا مممممممم أما بقية الشعب فرغم الفقر والحقرة إلا أنه شريف ولا يقبل الذل، وإن راح لفرنسا لطلب العيش يعيش عيشة الرجلة ولا يتملق للأشقر الأوروبي بعكس أعداء العربية. تأكد بنفسك، ونحن نعرف لمن تقدم فرنسا الفيزا استثناء

    22
  • عميس

    للمعلق عربي مسلم وأفتخر : اتفقت السلطات الجزائرية والاسبانية على ترحيل ما لا يقل عن 11 ألف جزائري حراق في إسبانيا ... فهل بهذه الأمور تفتخر ؟ أم ب ال 20 الف حراق اخر المتواجدين في فرنسا ؟ أم بالجهل والتخلف والتبعية والخرافات والكسل والشعوذة والغش ................ التي كلها سلوكات سكنت بيوتنا وعقولنا ومدارسنا ومساجدنا وادارتنا وشركاتنا ووووووو الخ

    -1
  • على

    فرنسا عدوتنا في الاخبار وفي الواقع غير ذلك .

    6
  • Nordine

    هههه قالك فرنسا عدوه أراهن أي شخص ينكر أن أي مسؤول في الدوله الجزائريه ﻻ يكسب أملاك عقاريه وحسابات في البنوك الفرنسيه كم من جزايري راه عايش في فرنسا 3 ملايين أو أكثر ويقول متحبوش فرنسا

    22
  • الجزائري الاصيل

    تذكرت كيف كان عمار الدرابكي يسب فرنسا و كفرانتها و كيف كان يصيح على" الحراز" و في الاخير الحكاية تعرفونها جميعا اينا كان يعيش هو و ابناؤه و مذا كسب في ارقى أحيائها و من ثم فرى الى المغرب فاصبح الرجل الثالث في الدولة الجزائرية بين أيدي مخابرات المخزن و الموساد

    21
  • حسام الدين

    سبحان الله، و الكل يقف طوابير للحصول على تأشيرة فرنسا

    3
  • عربي مسلم وأفتخر

    فرنسا عدوة الشعب الجزائري لأنه متمسك بعروبته، ولكنها هي عدوة أكثر للاسلام ولرسولنا عليه الصلاة والسلام. لا يوجد أكثر بغضا وحقدا على الشعب الجزائري المسلم وعلى لغته العربية من النظام الفرنسي، ولا نقول الشعب الفرنسي. النظام المليء ببقايا الكولون والمعروف بالنفاق والتخطيط لكل ما يضر الجزائر رغم ما فعله النظام الجزائري البائد من خيانة وما فعله بعض الكابرانات وبعض الحزيبات المجهرية لصالح فرنسا ولغتها المتخلفة عالميا.

    17
  • قل الحق

    فرنسا عدوتنا التقليدية والدائمة و ابنائها في الداخل المنضوين تحت لواء اللوبي الصهيوني الفرنسي هم من عرقل و يعرقل نمو الجزائر منذ الاستقلال الى اليوم و لن يرتاحوا الا برؤية امهم فرنسا عادت الى هذا الوطن الكريم لكن هيهات شاء ماكرون او ابى فليشرب هو و عملائه مياه المحيط ان شاء.

    10
  • جزائري dz

    جعبوب : فرنسا عدوتنا التقليدية والدائمة ... كما في فرنسا هناك اليمين المتطرف في الجزائر أيضا هناك يمين متطرف .

    -9
  • سيف الحجاج

    نعم فرنسا عدوتنا وعدوة كل مسلم وهذا واضح منذ قديم الزمان ولا ابالغ ان قلت انها الدولة رقم واحد بالعالم التي تحارب وتكره الاسلام والملسمين ...

    18
  • المحلل

    ماقاله جعبوب صحيح100/100.

    8
  • ثانينه

    ممنوع عليه دخول فرنسا وشنغن هده نتيجه السياسه الشعبويه ياجعبوب

    8
  • خليل

    كلامك صحيح.

    11
  • Ade che

    تصريحات "الوزير" جعبوب للاستهلاك الداخلي.......هم اصلا يسرقون مال الشعب و يضعونه في بنوك فرنسا...............

    29
  • ملاحظ

    صدق وزير العمل فرنسا عدوتنا الماضي والحاضر والمستقبل، اكبر بلدا غربي حقدا للاسلام والمسلمين وماكرون اتبث اكثر دافعا عن ماضيه الاستعماري بذريعة حضاري وتعتبر المجاهدين ارهابيون مع مكترفين الجراٸم من بعض الجنود الفرنسيين التي تغطي عن جل جراٸمهم قانون الانفصال التي صوتت عليه السينا فرنسا خير دليل علی عداوة فرنسا لنا وهي موجهة لمضايقة حياة مسلمي فرنسا منها شروط فتح مدارس العربيیة بفرض تدريس حقوق المثليين مثلا ولكن تنتقد بشدة التعريب مكان الفرنسية و تدعم احفاد زواف وجالية فرنسا بجزاٸر

    19
  • Adnan

    بطبيعة الحال وزراء لايمثون للدبلوماسية او المسؤولية بصلة. اذا كنتم فعلا تعتبرون فرنسا عدوا تقليديا لماذا لاتستطيعون قطع العلاقات معها وترتاحوا من الهم والغم؟؟؟ وكذلك اقطعوها مع المغرب لانه كما تقولون عدو تقليدي هو الاخر . قاطعوا الجامعة العربية لانها تعتمد خريطة المغرب كاملة . قاطعوا الامم المتحدة لانكم تجلسون مع إسرائيل، لذلك ارفضوا الجلوس معها. ههههههه كلام في كلام .

    21
  • إبن الجزائر البار

    قلنا عدوة و ستبقى كذلك إلى أبد الآبدين ألم نكن نتعامل مع بعض قبل الغدر 1830 ؟ تعترفون أو لا تعترفون لن يغير شيء في نفوس الجزائريين و مهما تحسنت العلاقات !!!

    11
  • جزاءري

    مشكلة فرنسا مع الجزاءر ليست فقط بسبب الفترة الاستعمارية بل بسبب العقلية الاستعلاءية الفرنسية المستمرة في علاقاتها الحالية مع الجزاءر. كلمة واحدة لفرنسا . علاقة مستقبلية مبنية على الاحترام المتبادل مثل بقية العلاقات الجزاءرية مع بقية دول العالم الاخرى وفقا للمصالح المشتركة للبلدين

    23

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