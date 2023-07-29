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فرنسا : عز الدين حمدي ذلك المهاجر الذي أنقذ 17 شخصا في حريق

الشروق أونلاين
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فرنسا : عز الدين حمدي ذلك المهاجر الذي أنقذ 17 شخصا في حريق
أليكسندر بيرثو، راديو فرانس
عز الدين حمدي، المهاجر البطل.

عز الدين حمدي، كان مجرد خباز في بلدية رومان سور ديزير الفرنسية، وممكن حتى أنه تعرض يوما للعنصرية بسبب كونه مهاجرا. بعد ليلة أمس، أصبح بطل المدينة وهذا بعد أن أنقذ حياة 17 شخصا من حريق وقع في نفس البناية أين توجد مخبزته.

حمدي، سمع صراخ جيرانه ليلا بعد اشتعال النيران في الطابق الثاني والأخير من البناية حوالي الساعة الرابعة صباحا، فخرج من مخبزته. بالرغم من جسمه الهزيل إلا أنه لم يتوان في إخراج سلم من المخبزة والصعود عليه حتى نافذة الجيران. حيث مدته سيدة برضيع أخرجه كي يعود بعد ذلك إليها ثم للآخرين.

كي يصل بعد ذلك رجال المطافيء ليكملوا ما تبقى، ويخمدوا النيران. “فرانس راديو” كتبت أن رجال الحماية المدنية أخبروا الصحفي أنهم حين وصلوا للمكان، وجدوا لهبا يتجاوز طوله الخمسة أمتار. وسلالم البناية محترقة ولا يمكن الدخول عبرها.

حين وصول الصحفي للمكان قال أنه رأى عز الدين حمدي، جالسا بعيدا يتأمل المشهد، حيث لا يزال رجال المطافئ يكافحون النيران. حمدي لم يتحدث إلى الصحافة، إضافة لهول ما عاشه في تلك الليلة والذي أثر على نفسيته، فهو مهاجر لا يتكلم الفرنسية.

وقد طالب فرنسيون في شبكات التواصل الإجتماعي، بمنح حمدي وساما على شجاعته. وللتذكير هذه ليست أول مرة يقوم فيها مهاجر بما يمكن وصفه بعمل بطولي مثل هذا.

ففي 2018، عرفت باريس حادثة مشابهة. فقام مامادو غاساما، 22 سنة، مهاجر غير شرعي في فرنسا بتسلق 4 طوابق في إحدى العمارات من أجل إنقاذ رضيع.

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