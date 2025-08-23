فرنسا غاضبة من إيطاليا لهذا السبب

إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما، إيطاليا، 26 سبتمبر 2023.

استدعت فرنسا سفيرة إيطاليا في باريس، إيمانويلا داليساندرو، وهذا على إثر التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب دعمه لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وفقا لما أفادت وكالة “فرانس برس”، نقلا عن مصادر ديبلوماسية.

فخلال زيارة له إلى ميلانو، وعندما سُئل عن إمكانية نشر جنود إيطاليين في أوكرانيا بعد توقف الحرب، كما تعتزم فرنسا والمملكة المتحدة القيام بذلك، اقترح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس حزب “الرابطة”، ماتيو سالفيني، أن يرتدي إيمانويل ماكرون خوذة ويحمل بندقية ويذهب بنفسه.

وأوضح المصدر ذاته أن السفيرة تم استدعاؤها يوم الخميس 21 أوت، حيث تم تذكيرها “بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقة التاريخية بين بلدينا، وكذلك مع التطورات الثنائية الأخيرة، التي أظهرت تقاربًا قويًا بين العاصمتين، خاصة فيما يتعلق بالدعم الثابت لأوكرانيا”.

وسبق لسالفيني وأن وصف الرئيس الفرنسي شهر مارس الماضي بـ”المجنون”.