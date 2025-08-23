-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

فرنسا غاضبة من إيطاليا لهذا السبب

الشروق أونلاين
  • 420
  • 0
فرنسا غاضبة من إيطاليا لهذا السبب
 رويترز/يارا ناردى.
إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما، إيطاليا، 26 سبتمبر 2023.

استدعت فرنسا سفيرة إيطاليا في باريس، إيمانويلا داليساندرو، وهذا على إثر التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب دعمه لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وفقا لما أفادت وكالة “فرانس برس”، نقلا عن مصادر ديبلوماسية.

فخلال زيارة له إلى ميلانو، وعندما سُئل عن إمكانية نشر جنود إيطاليين في أوكرانيا بعد توقف الحرب، كما تعتزم فرنسا والمملكة المتحدة القيام بذلك، اقترح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس حزب “الرابطة”، ماتيو سالفيني، أن يرتدي إيمانويل ماكرون خوذة ويحمل بندقية ويذهب بنفسه.

وأوضح المصدر ذاته أن السفيرة تم استدعاؤها يوم الخميس 21 أوت، حيث تم تذكيرها “بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقة التاريخية بين بلدينا، وكذلك مع التطورات الثنائية الأخيرة، التي أظهرت تقاربًا قويًا بين العاصمتين، خاصة فيما يتعلق بالدعم الثابت لأوكرانيا”.

وسبق لسالفيني وأن وصف الرئيس الفرنسي شهر مارس الماضي بـ”المجنون”.

مقالات ذات صلة
قمتا “السادك” و”تيكاد 9″.. المغرب يتلقى صفعتين في أسبوع واحد

قمتا “السادك” و”تيكاد 9″.. المغرب يتلقى صفعتين في أسبوع واحد

تقرير صادم: جيش الاحتلال ليس وحده من يطلق النار على طالبي المساعدات!

تقرير صادم: جيش الاحتلال ليس وحده من يطلق النار على طالبي المساعدات!

الجزائر تدعو المجتمع الدولي لإبطال مشروع “إسرائيل الكبرى”

الجزائر تدعو المجتمع الدولي لإبطال مشروع “إسرائيل الكبرى”

خرجوا من نفق مدمر.. الاحتلال يكشف تفاصيل عملية “خانيونس”

خرجوا من نفق مدمر.. الاحتلال يكشف تفاصيل عملية “خانيونس”

وزير خارجية هولندا يستقيل من منصبه لهذا السبب

وزير خارجية هولندا يستقيل من منصبه لهذا السبب

الأونروا: وقف المجاعة ممكن إذا تم إدخال المساعدات فورًا

الأونروا: وقف المجاعة ممكن إذا تم إدخال المساعدات فورًا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد