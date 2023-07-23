فرنسا “غير مدعوة” للمشاركة في قمة بريكس

لم تتلقّ فرنسا ولا أي من الدول الغربية، أي دعوات رسمية للمشاركة في قمة مجموعة بريكس التي تحتضنها جنوب إفريقيا شهر أوت المقبل.

وحسب ما نقله موقع “نيوز 24” في جنوب إفريقيا يوم الجمعة، فقد وجّهت سلطات البلد المضيف دعوات لقادة 70 بلدا من دول الجنوب لحضور القمة، وهي تشمل جميع دول الاتحاد الإفريقي الـ54.

وعلى الرغم من إبداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته بحضور قمة بريكس شهر جوان الماضي، إلا أنه لن يكون بين المدعوين على الأرجح، يقول المصدر.

وتستعدّ مدينة جوهانسبورغ لاحتضان القمة الـ15 للمجموعة التي تضمّ جنوب إفريقيا وروسيا والهند والصين والبرازيل، بين 22 و24 أوت.

وتقدّمت الجزائر، على غرار نحو 20 دولة أخرى، بطلب رسمي للانضمام إلى بريكس، حيث شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صيف العام الماضي، عن بعد، في القمة السابقة للمجموعة.