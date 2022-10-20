فرنسا: لوبان تريد حرمان الجزائريين من امتيازات اتفاقية 1968

دعت مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، إلى إعادة النظر في اتفاقية 1968 المبرمة مع الجزائر. بدعوى أنها تشجّع على تدفّق المهاجرين إلى بلادها.

وقالت لوبان في حديث لقناة محلية: “أدعو لإعادة النظر في اتفاقيات 1968 بين الجزائر وفرنسا. لأنها تسهّل تدفّقات الهجرة بين البلدين بشكل كبير”.

وتتضمن اتفاقية 1968 شروطا وإجراءات خاصة لحركة تنقّل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، بحيث تختلف عن شروط الهجرة التي تطبّقها فرنسا تجاه بقية البلدان.

ومن بين هذه الإجراءات الخاصة، السماح للمواطنين الجزائريين بالحصول على ترخيص بالإقامة لمدة 10 سنوات، بعد 3 سنوات من الإقامة الفعلية في البلاد، بدلا من 5 سنوات.

كما يُمنح الجزائري المتزوج من فرنسية، شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من إبرام عقد الزواج. كما يستفيد أفراد عائلة الزوج الجزائري من إجراء لمّ الشمل للإقامة في فرنسا.