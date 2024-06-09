فرنسا: ماكرون يعلن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، قراره بحلّ برلمان البلاد، وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في 30 جوان الجاري.

قرار ماكرون جاء بعد إعلان نتائج أولية للانتخابات الأوروبية، أظهرت تقدّما لليمين المتطرف. بحصوله على نسبة تتراوح بين 31.5 و32.5 بالمئة من الأصوات.

وقال ماكرون في خطاب إن نتيجة انتخابات البرلمان الأوروبي “لم تكن جيّدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، ولا تصبّ في مصلحة الحكومة”، حسب تعبيره.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن “صعود القوميين في الانتخابات الأوروبية يمثل خطرا على فرنسا وعلى أوروبا”.

وتمّ استدعاء أكثر من 49 مليون فرنسي إلى مكاتب الاقتراع هذا الأحد، لانتخاب ممثليهم ضمن 720 نائبا في البرلمان الأوروبي.