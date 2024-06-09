-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

فرنسا: ماكرون يعلن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة

الشروق أونلاين
  • 587
  • 0
فرنسا: ماكرون يعلن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة
أرشيف
إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، قراره بحلّ برلمان البلاد، وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في 30 جوان الجاري.

قرار ماكرون جاء بعد إعلان نتائج أولية للانتخابات الأوروبية، أظهرت تقدّما لليمين المتطرف. بحصوله على نسبة تتراوح بين 31.5 و32.5 بالمئة من الأصوات.

وقال ماكرون في خطاب إن نتيجة انتخابات البرلمان الأوروبي “لم تكن جيّدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، ولا تصبّ في مصلحة الحكومة”، حسب تعبيره.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن “صعود القوميين في الانتخابات الأوروبية يمثل خطرا على فرنسا وعلى أوروبا”.

وتمّ استدعاء أكثر من 49 مليون فرنسي إلى مكاتب الاقتراع هذا الأحد، لانتخاب ممثليهم ضمن 720 نائبا في البرلمان الأوروبي.

مقالات ذات صلة
إيران: مجلس صيانة الدستور يرفض ترشّح نجاد للرئاسيات

إيران: مجلس صيانة الدستور يرفض ترشّح نجاد للرئاسيات

عقوبة كولومبية جديدة ضد الاحتلال

عقوبة كولومبية جديدة ضد الاحتلال

تنصّل فرنسا من جرائم الاستعمار يسمم العلاقات مع ضحاياها

تنصّل فرنسا من جرائم الاستعمار يسمم العلاقات مع ضحاياها

مرشحان من أصول جزائرية لليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية

مرشحان من أصول جزائرية لليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية

سفارة البرازيل في الجزائر تسلّم مساعدات لفائدة اللاجئين الصحراويين

سفارة البرازيل في الجزائر تسلّم مساعدات لفائدة اللاجئين الصحراويين

سجون الاحتلال تحولت إلى مسالخ وأعضاء الشهداء تُسرق

سجون الاحتلال تحولت إلى مسالخ وأعضاء الشهداء تُسرق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد