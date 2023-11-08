-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
كلمة مصوّرة جديدة لأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام
العالم

فرنسا: مجلس الدولة يوافق على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة

الشروق أونلاين
  • 416
  • 0
فرنسا: مجلس الدولة يوافق على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة
أرشيف
مريم أبو دقة

وافق مجلس  الدولة في فرنسا يوم الأربعاء، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، التي تنتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتلغي موافقة مجلس الدولة، قرارا سابقا لمحكمة إدارية في باريس، يقضي بتعليق أمر وزارة الداخلية بطرد أبو دقة خارج الأراضي الفرنسية.

وقال مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس قرار الطرد”.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هي منظمة يسارية تصنّفها فرنسا على غرار جميع دول الاتحاد الأوروبي على أنها “إرهابية”.

مقالات ذات صلة
بسبب دعمه للاحتلال.. دولة إفريقية تُلغي زيارة رئيس وزراء أوروبي

بسبب دعمه للاحتلال.. دولة إفريقية تُلغي زيارة رئيس وزراء أوروبي

حماس: إدارة غزة شأن فلسطيني خاص ولن تنجح أي قوة في تغيير الواقع

حماس: إدارة غزة شأن فلسطيني خاص ولن تنجح أي قوة في تغيير الواقع

حزب الله اللبناني يقصف مستوطنة “كريات شمونة” بعدّة صواريخ كاتيوشا (فيديو)

حزب الله اللبناني يقصف مستوطنة “كريات شمونة” بعدّة صواريخ كاتيوشا (فيديو)

نهاية عملية احتجاز رهائن في مطار هامبورغ بألمانيا

نهاية عملية احتجاز رهائن في مطار هامبورغ بألمانيا

مرة أخرى.. انقطاع الاتصال بالانترنت وشبكة الهاتف في غزة

مرة أخرى.. انقطاع الاتصال بالانترنت وشبكة الهاتف في غزة

مقتل 20 جنديا في كمين واحد للمقاومة.. مراسل يكشف زيف رواية الكيان

مقتل 20 جنديا في كمين واحد للمقاومة.. مراسل يكشف زيف رواية الكيان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد