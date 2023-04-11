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فرنسا: مقتل 6 أشخاص في انهيار مبنى سكني بمارسيليا

الشروق أونلاين
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فرنسا: مقتل 6 أشخاص في انهيار مبنى سكني بمارسيليا
ح.م
إطفائيون في مكان الحادث

توفي 6 أشخاص في  حادثة انهيار مبنى بمدينة مرسيليا الفرنسية يوم الإثنين، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وكشف مسؤولون رسميون في المدينة، أن الانهيار قد يكون ناتجا عن انفجار جراء تسرّب للغاز. وتمّ إخراج جثث 6 أشخاص، وتحديد هويات 4 منهم، فيما تستمرّ عملية البحث والإنقاذ.

وتمثل الحادث في انهيار مبنى سكني من 5 طوابق في مرسيليا، عقب وقوع الانفجار. متسبّبا في إصابة 33 شخصا بجروح.

كما تم إجلاء نحو 200 شخصا من المباني المجاورة لمكان الحادث، في حين فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا حول الحادث.

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