فرنسا: مقتل 6 أشخاص في انهيار مبنى سكني بمارسيليا
توفي 6 أشخاص في حادثة انهيار مبنى بمدينة مرسيليا الفرنسية يوم الإثنين، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.
وكشف مسؤولون رسميون في المدينة، أن الانهيار قد يكون ناتجا عن انفجار جراء تسرّب للغاز. وتمّ إخراج جثث 6 أشخاص، وتحديد هويات 4 منهم، فيما تستمرّ عملية البحث والإنقاذ.
وتمثل الحادث في انهيار مبنى سكني من 5 طوابق في مرسيليا، عقب وقوع الانفجار. متسبّبا في إصابة 33 شخصا بجروح.
كما تم إجلاء نحو 200 شخصا من المباني المجاورة لمكان الحادث، في حين فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا حول الحادث.
Ce matin, la peine et la douleur sont grandes. Deux corps ont été retrouvés sous les décombres.
Je pense aux proches et à ceux qui souffrent et demeurent dans l’inquiétude. Marseille se tient à leurs côtés.
Les opérations de secours et de recherches se poursuivent, sans relâche.
— Benoît Payan (@BenoitPayan) April 10, 2023